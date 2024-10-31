Райво Варе: вовлечение азиатской страны в войну в Украине делает эту войну все более похожей на мировую

Выдержки из беседы:

- Владимир Зеленский подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что Украина в рамках «Плана победы» просила США о поставках крылатых ракет Tomahawk. Он также сказал, что эта часть плана была конфиденциальной, но раз о ней стало известно, значит, для партнеров Украины тут не было ничего конфиденциального. Как понимать этот комментарий Зеленского? Нет ли в нем легкой обиды на уходящую администрацию Байдена?

- Конечно, такая обида есть. Ведь утечки были и раньше, ведь и контрнаступление ВСУ в прошлом году провалилось частично и из-за того, что были утечки. У противника оказались точные даты, информация, что, где, как и когда планируется сделать. Это были как утечки прямо из Украины, так и, как я понимаю, от союзников.

Поэтому когда Украина выходила на Курск, от союзников это… Скажем так, их об этом не проинформировали. И это вызвало обиду у союзников, но эта мера была достаточно прямо, пусть и на уровне Подоляка, объяснена так, что было важно, чтобы информация не просочилась.

Что касается секретных частей «Плана победы», то в них, конечно же, были еще и ATACMS. Но ведь и их не дали! А ведь Tomahawk - это еще шаг вперед…

- Tomahawk - это дальность почти в 2500 км…