Владимир Зеленский призвал международное сообщество активнее реагировать на отправку северокорейских солдат в Россию для участия в войне против Украины, тем временем Сеул и Пентагон оценили присутствие военных КНДР в России в 11 000 человек. О том, насколько серьезную пользу могут сослужить стране-агрессору северокорейские солдаты, о том, как западному сообществу следовало бы ответить на привлечение Россией на войну северных корейцев, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал предприниматель, экономический эксперт Райво Варе.
Райво Варе: вовлечение азиатской страны в войну в Украине делает эту войну все более похожей на мировую
Выдержки из беседы:
- Владимир Зеленский подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что Украина в рамках «Плана победы» просила США о поставках крылатых ракет Tomahawk. Он также сказал, что эта часть плана была конфиденциальной, но раз о ней стало известно, значит, для партнеров Украины тут не было ничего конфиденциального. Как понимать этот комментарий Зеленского? Нет ли в нем легкой обиды на уходящую администрацию Байдена?
- Конечно, такая обида есть. Ведь утечки были и раньше, ведь и контрнаступление ВСУ в прошлом году провалилось частично и из-за того, что были утечки. У противника оказались точные даты, информация, что, где, как и когда планируется сделать. Это были как утечки прямо из Украины, так и, как я понимаю, от союзников.
Поэтому когда Украина выходила на Курск, от союзников это… Скажем так, их об этом не проинформировали. И это вызвало обиду у союзников, но эта мера была достаточно прямо, пусть и на уровне Подоляка, объяснена так, что было важно, чтобы информация не просочилась.
Что касается секретных частей «Плана победы», то в них, конечно же, были еще и ATACMS. Но ведь и их не дали! А ведь Tomahawk - это еще шаг вперед…
- Tomahawk - это дальность почти в 2500 км…
- Да, то есть получается, что это в четыре раза дальше. Но дело даже не в этом, а в том, что по боевым качествам, по разрушительной силе это значительный шаг вперед. И если уж ATACMS не дают, то и подавно не могли дать Tomahawk. Так что в этом смысле тут ничего нового.
- Зеленский в среду в Исландии в беседе с журналистами посетовал, что мировая общественность не очень активно отреагировала на сообщения о переброске в Россию северокорейских военных. Действительно ли реакция Запада на эти события пассивна? Что можно было бы назвать адекватной реакцией западного сообщества на привлечение Россией на войну северных корейцев?
- Если третья страна напрямую, уже в виде живой силы вторгается в пространство этой войны, фактически это уже расширение действия этой войны на мировой театр. Тем более, если это - как в данном случае - азиатская страна.
Вопрос стоит так: это уже третья мировая война, или же еще нет? И как долго будет еще продолжаться этот мюнхенский феномен 1938 года, когда полное решение своих проблем откладывается, и они решаются временно, путем продажи свободы и независимости третьих малых стран.
Сейчас наблюдается именно сравнение с периодом 1938-1939 годов. Тогда пытались замирить агрессора, и мы знаем, чем все это кончилось. Сейчас продолжается то же самое, а Северная Корея - просто показатель.
Для чего самой Северной Корее это нужно? Они на этом зарабатывают. Об этом никто не говорит, но ведь северокорейские инструкторы и военнослужащие участвовали во многих конфликтах в мире. Они не только оружие поставляли, но и участвовали, вплоть до летчиков и так далее.
Они зарабатывают на этом деньги. У них ВВП меньше, чем в Эстонии, ну или примерно такой же, и, как вы сами понимаете, если они заработают на этом пять-шесть миллиардов долларов, то для них это очень большие деньги.
Кроме того, они будут набираться боевого опыта. Это тоже важно, ведь Северная Корея резко изменила свою риторику и политические предпочтения. Они отказались от одной идеи, которая была среди самых главных в специфике их коммунистического учения. Раньше они считали, что Корея - одна страна. Два правительства, но одна страна. Это еще старый Ким, то есть дед Ким Ир Сен предложил.
А теперь они от этого отказались, они взорвали мосты и дороги. Строят стену на границе и постоянно угрожают. А от России, которой они много помогали снарядами, и вот теперь еще и живой силой, взамен они получают не только деньги, но и технологии, которые стараются использовать.
И только что они совершили показательное выступление. В преддверии президентских выборов в США они сделали опытный запуск новой ракеты «Хвасон», которая может долететь до материковой части США. Правда, они ее до материковой части не довели, опустили где-то в море, но они это сделали.
Причем по всем параметрам видно, что они получили какую-то помощь. Потому что произошел технологический скачок. Это не секрет, что у них и сателлитная программа пошла вверх после того, как Россия пообещала им помощь, и так далее. Даже китайцы уже на этот счет забеспокоились.
Это игра, которая идет на опережение и на выгоду. И Запад на все это смотрит сквозь пальцы. Да, США заявили в открытую, что они будут поддерживать Южную Корею вплоть до использования при необходимости ядерного оружия, а это не шутки, такие заявления… Но именно на украинский театр, на то, что туда завозят северокорейцев, пока что смотрят сквозь пальцы.
И это, конечно, вызывает непонимание. Почему это важно? Неясно, какое качество у завезенных туда корейцев, будут ли они воевать на украинской территории, или, скажем, в Курской области, но важно то, что они высвободят значительное количество российских сил в виде морской пехоты и десантников, которые можно будет перебросить или на территорию Донбасса, или на Южный фронт, где тоже намечается крупное наступление российской стороны, владеющей сейчас стратегической инициативой.
То есть в любом случае это очень плохо. Логично было бы хотя бы снять запрет на использование Украиной оружия дальнего действия. В общем, если не дали Tomahawk, так дайте хотя бы ATACMS и разрешите ими пользоваться! Но и с этим сейчас пока все еще плохо.
А Зеленский сказал ведь в Исландии, что даже от той помощи, которая была уже выделена Конгрессом, до Украины пока дошло только 10 процентов. Конгресс выделил помощь в апреле, сегодня у нас - конец октября. И получается, что только 10 процентов выделенной помощи поступило.
- Каким, с вашей точки зрения, может быть главное назначение северокорейских солдат в войне в Украине? Примерно как у российских заключенных, быть пушечным мясом при штурмовых рейдах?
- Да, это как один из вариантов, использовать их как заключенных, отправляя в мясные штурмы. Это самый реальный вариант в том случае, если эти солдаты - слабый контингент. Ведь до сих пор непонятно, какой именно контингент туда поставляется.
У Северной Кореи существует очень сильный корпус спецназа. Который когда-то ползком через горы добрался до Сеула и вторгся в президентский дворец с целью убийства президента Южной Кореи. То есть это люди, которые постоянно перемещаются через тоннели, делают подкопы, переходят границу на мини-подлодках и совершают диверсии в Южной Корее. Это довольно хорошо подготовленный спецназ.
У этого спецназа высокие характеристики, но Ким Чен Ын боится их слишком уж разоблачить. Поэтому предполагается, что он не будет поставлять России самых-самых, а будет, напротив, поставлять отбросовый контингент.
Есть данные, которые приводят сведущие корейцы, что этот контингент - совсем молодые солдаты, плохо обученные, это, в общем, не совсем спецназ. Это люди, которых будут или бросать в мясные штурмы, или нагружать какими-то тыловыми задачами, но в любом случае это будет освобождать какой-то контингент россиян, которым Россия сможет воспользоваться на других фронтах.
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