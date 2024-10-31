В студии Postimees Райво Варе: как Россия будет использовать северокорейских солдат в войне против Украины?

- Президент Украины Владимир Зеленский в среду в Исландии в беседе с журналистами посетовал, что мировая общественность не очень активно отреагировала на сообщения о переброске в Россию северокорейских военных. Действительно ли реакция Запада на эти события пассивна, что можно было бы понимать под адекватной реакцией западного сообщества на привлечение Россией на войну северных корейцев?

- По данным южнокорейской разведки, часть прибывших в РФ северокорейских войск может быть направлена в Курскую область или уже находится там, а другая часть попадет на донбасский фронт. В Сеуле пока не могут подтвердить, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях, тем более - что они несли потери. Тем не менее, каким может быть главное назначение северокорейских солдат в войне в Украине? Примерно как у российских заключенных, быть пушечным мясом при штурмовых атаках? Насколько объемно и долго Пхеньян сможет помогать России таким образом?

- В среду было объявлено, что Россия провела учения стратегических ядерных сил с ракетными пусками. Такие учения она проводит регулярно, и иногда им присваивается название «Гром». Однако российский диктатор Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что нынешние учения проводятся в связи с усилением геополитической напряженности. Нужно ли Западу как-то дополнительно тревожиться из-за этих учений и запусков, или это больше элемент психологического воздействия? И на самом деле Россия не делает сейчас со своим ядерным арсеналом ничего из ряда вон выходящего?

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