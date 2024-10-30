В Пеэтри построят крупнейший в Эстонии автоцентр

По словам руководителя Veho Кейо Каазика, открытие нового представительства является частью долгосрочной бизнес-стратегии компании. Кроме того, частью бизнес-стратегии является четкая ориентация на два разных направления деятельности - бизнес легковых автомобилей и коммерческих автомобилей. На основании этого дилерские центры коммерческих автомобилей Veho будут объединены в бизнес-парке Тоома в Таллинне, где строительство нового дилерского центра находится на завершающей стадии. По словам девелопера Каамоса Киннисвара, строительство будет завершено в конце этого года.

В Пеэтри построят автоцентр Mercedes-Benz. Фото: Veho AS

Новый дилерский центр легковых автомобилей Mercedes-Benz разместится в Пеэтри, вдоль Тартуского шоссе. Туда переедут все действующие в Таллинне и Харьюмаа дилерские центры Veho: Veho Järve, центр подержанных автомобилей Veho Ülemiste и кузовной и покрасочный цех Veho Tänassilma.

«Есть несколько причин для объединения автосалонов в одно современное здание, важнейшей из которых является тот факт, что существующие здания Veho больше не позволяют нам предлагать нашим клиентам безупречный клиентский опыт, присущий бренду Mercedes-Benz, и ограничивают рост нашего бизнеса», - подчеркнул Кейо Каазик.

В Пеэтри построят автоцентр Mercedes-Benz. Фото: Veho AS

По словам Каазика, нынешние дилерские центры, которыми пользуется Veho, устарели, не обладают энергоэффективностью и являются дорогостоящими с точки зрения эксплуатации, что не соответствует новейшей архитектурной и сервисной концепции Mercedes-Benz.