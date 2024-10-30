Компания по продаже и обслуживанию Mercedes-Benz Veho AS в сотрудничестве с Kaamos Kinnisvara AS построит в Пеэтри новый центр по продаже и обслуживанию легковых автомобилей Mercedes-Benz, где будут сосредоточены все представительства Veho, действующие в Таллинне и Харьюмаа. Сумма инвестиций составляет 20 миллионов евро, это будет крупнейший автоцентр в Эстонии, а также первый в странах Балтии дилерский центр Mercedes-Benz с новой концепцией.
В Пеэтри построят крупнейший в Эстонии автоцентр
По словам руководителя Veho Кейо Каазика, открытие нового представительства является частью долгосрочной бизнес-стратегии компании. Кроме того, частью бизнес-стратегии является четкая ориентация на два разных направления деятельности - бизнес легковых автомобилей и коммерческих автомобилей. На основании этого дилерские центры коммерческих автомобилей Veho будут объединены в бизнес-парке Тоома в Таллинне, где строительство нового дилерского центра находится на завершающей стадии. По словам девелопера Каамоса Киннисвара, строительство будет завершено в конце этого года.
Новый дилерский центр легковых автомобилей Mercedes-Benz разместится в Пеэтри, вдоль Тартуского шоссе. Туда переедут все действующие в Таллинне и Харьюмаа дилерские центры Veho: Veho Järve, центр подержанных автомобилей Veho Ülemiste и кузовной и покрасочный цех Veho Tänassilma.
«Есть несколько причин для объединения автосалонов в одно современное здание, важнейшей из которых является тот факт, что существующие здания Veho больше не позволяют нам предлагать нашим клиентам безупречный клиентский опыт, присущий бренду Mercedes-Benz, и ограничивают рост нашего бизнеса», - подчеркнул Кейо Каазик.
По словам Каазика, нынешние дилерские центры, которыми пользуется Veho, устарели, не обладают энергоэффективностью и являются дорогостоящими с точки зрения эксплуатации, что не соответствует новейшей архитектурной и сервисной концепции Mercedes-Benz.
«Строительством нового здания мы создаем первый в странах Балтии представительский сервисный центр в соответствии с новой концепцией Mercedes-Benz, где клиент сможет почувствовать себя сопричастным к бренду. Кроме того, мы консолидируем услуги Mercedes-Benz, предлагаемые в разных частях города, в одной удобной для клиента локации», — добавил Каазик.
По словам Каасика, у Veho и Kaamos Kinnisvara сложилось успешное и плодотворное сотрудничество, и работы по строительству нового представительства уже начались. По плану, новый центр откроется в конце 2025 года.
Кейт Паал, генеральный директор генерального строительного подрядчика Kaamos Ehitus OÜ, заявил, что строительство здания дилерского центра коммерческих автомобилей Veho в бизнес-парке Тоома близится к завершению и команда может приступить к еще более масштабному и представительному проекту. «Новый проект Veho вдоль Тартуского шоссе принесет в регион современную инфраструктуру, дав четкий сигнал о том, что, несмотря на экономические колебания, сейчас подходящее время для инвестиций в инновации и будущий рост», - сказал Паал.
Архитектурное решение здания разработала команда известных эстонских дизайнеров и архитекторов. Главным проектировщиком также является Kaamos Ehitus OÜ и команда архитектурного бюро Nord Projekt OÜ, в которую входят Каспар Красс, Андрес Каристе, Маркус Варки и Сирье Виллемс.
Новый дилерский центр Mercedes-Benz под названием Veho Rae будет расположен по адресу Ляйке-теэ 40/44, деревня Пеэтри, волость Раэ, Харьюмаа. Земельный участок под новостройку площадью 20 757 м2 расположен рядом с Тартуским шоссе. Общая закрытая площадь строящегося здания составляет около 9 000 м2, и это будет крупнейший автоцентр в Эстонии.