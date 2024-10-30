Шведский знаменитый лыжник получил неожиданную травму: сначала думал, что парализован

«Поначалу решил, что парализован. Поговорил с врачом. Обычно я не переживаю без повода, но в этот раз был напуган», - рассказал Йонссон изданию Expressen.

Как оказалось, у лыжника было повреждение плечевого нерва. Вылечиться помог только отдых, и 29-летнему шведу пришлось досрочно завершить сезон. Потребовалось много времени, чтобы вновь вернуться в высший спорт. А на то, чтобы нерв восстановился, потребовалось в общей сложности четыре месяца.

«Черт побери, я был так слаб. У меня было ощущение, как будто в плече дыра. Мне пришлось укреплять мышцы и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы снова начать быстро кататься на лыжах. Поначалу ситуация была вообще неясна. После анализов я начал думать о том, что теперь будет, неужели это останется на всю жизнь», - рассказал Йонссон.

В неврологическом отделении больницы Эстерсунд ежегодно лишь два пациента лечатся с той же проблемой, что и лыжник. Так что это очень редкий случай. По мнению врачей, ему просто не повезло и болезнь не связана с лыжным спортом.

Йонссон, который в январе 2023 года стал чемпионом Швеции в спринте на 1,6 км вольным стилем, вернулся к тренировкам. Его цель – принять участие в чемпионате мира по лыжным гонкам в Тронхейме этой зимой.