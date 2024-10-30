Еще один круг! Знаменитые спортсмены проведут для жителей столицы спортивное утро

В спортивном центре «Сыле» тренировки проводит баскетбольная команда TalTech/ALEXELA. В Таллиннском легкоатлетическом холле занятия проводит олимпийский чемпион Герд Кантер. На ледовой арене «Тондираба» Карл Кукнер и Мартен Падама расскажут посетителям о керлинге, а равновесие на катке помогут сохранить фигуристы Александр Селевко и Нина Петрыкина. В центре зимнего плавания Пирита и в Ныммеском спортивном центре можно попробовать себя в зимнем купании. На месте будут присутствовать инструкторы, готовые оказать поддержку. После бодрящих купаний можно расслабиться в сауне.

Все тренировки проходят с 8:00 до 9:00, и приглашаются как новички, так и опытные спортсмены.

Участники «Спортивного утра» получат подарочную карту на десять посещений одного из спортивных центров Таллинна – спортивного центра «Сыле», Таллиннского легкоатлетического холла, ледового парка Ласнамяэ или Ныммеского спортивного центра.

Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется предварительная регистрирация. Дополнительную информацию и регистрационную форму можно найти на сайте Таллинна.

Учебные заведения приглашаются принять участие в спортивной акции, цель которого – насчитать к 22 ноября один миллион приседаний. Лучшие участники получат призы. Детальная информация о спортивном мероприятии будет направлена школам и детским садам по электронной почте.