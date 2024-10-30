В Испании сильные дожди привели к наводнениям. Погибло более 50 человек

Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.

В социальных сетях публикуются кадры, на которых видно, как потоки воды смывают мосты и автомобили. На некоторых видео люди забираются на деревья, чтобы спастись от наводнения.

Сильные проливные дожди прошли на востоке и юге Испании, в результате чего многие районы оказались затоплены, также было нарушено железнодорожное и авиасообщение.

Некоторые авиарейсы, которые должны были приземлиться в Валенсии, отменены или перенаправлены в другие регионы. В этом испанском регионе также полностью прекращено железнодорожное сообщение.

Пригород Валенсии. Фото: Getty Images

По данным испанских метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, такой объем соответствует примерно годовой норме.

Сообщается, что сотни местных жителей, заблокированных в затопленных районах, звонят в СМИ, пытаясь получить помощь или информацию о пропавших родственниках.

Спасательные службы используют дроны для поиска людей.

Десятки жителей Валенсии всю ночь ждали спасателей в своих машинах, а также на крышах и мостах, пишут местные СМИ.

«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит», - сказал Мазон.

Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.

Последствия наводнения в Валенсии. Фото: Reuters

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии.

Мэрия города Валенсия заявила, что занятия в школах и спортивные мероприятия будут отменены в среду, а городские парки останутся закрытыми.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с тревогой следит за сообщениями о пропавших людях, и призвал жителей пострадавших регионов «избегать ненужных поездок».