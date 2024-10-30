На британском заводе по производству атомных подводных лодок произошел пожар

Полиция графства Камбрия сообщила, что вскоре после полуночи на верфи BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии вспыхнул серьезный пожар.

Два человека были доставлены в больницу с отравлением дымом, но, к счастью, обошлось без погибших. Людям, живущим в непосредственной близости от завода, посоветовали оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.

На верфи со 150-летней историей в настоящее время строится несколько атомных подводных лодок для британского флота.