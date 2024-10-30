В среду в Великобритании на заводе по производству атомных подводных лодок вспыхнул пожар, при этом ядерной угрозы нет, сообщила полиция.
На британском заводе по производству атомных подводных лодок произошел пожар
Полиция графства Камбрия сообщила, что вскоре после полуночи на верфи BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии вспыхнул серьезный пожар.
Два человека были доставлены в больницу с отравлением дымом, но, к счастью, обошлось без погибших. Людям, живущим в непосредственной близости от завода, посоветовали оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.
На верфи со 150-летней историей в настоящее время строится несколько атомных подводных лодок для британского флота.