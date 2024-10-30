Электрический мусоровоз проходит испытания в густонаселенных районах Таллинна

Результаты первого испытания говорят в пользу двигателя внутреннего сгорания, но все же показывают перспективу более экологичной транспортировки отходов.

«Использование электрических машин для сбора мусора - одно из возможных решений, которое может значительно снизить шумовое загрязнение и улучшить качество воздуха в городе. Поскольку электромобили не выделяют выхлопных газов, они особенно хорошо подходят для густонаселенных районов, где воздействие на окружающую среду наиболее ощутимо. Пилотный проект Eesti Keskkonnateenused AS - это важный шаг к более экологичному управлению отходами, который также поддерживает цели устойчивого развития города», - сказала Марго Роозе, вице-мэр Таллинна по вопросам предпринимательства.

Пилотный проект был реализован с разрешения Таллиннского стратегического центра в сотрудничестве с Volvo Estonia OÜ, что дало возможность испытать на улицах Таллинна один из лучших электрических автомобилей для сбора мусора в странах Балтии.

Целью проекта был сбор данных и отзывов для оценки пригодности электромобиля для сбора мусора для ежедневной работы. В Ласнамяэ грузовик тестировался для опорожнения контейнеров со смешанными бытовыми отходами, а в Кристийне - для опорожнения контейнеров с бумагой и картоном. В ходе испытаний анализировались данные о скорости работы, пробеге и количестве опорожненных контейнеров.

Хотя первоначально планировалось испытать машину с 14 по 27 октября, компания Eesti Keskkonnonnateenused AS собрала все необходимые данные уже в течение первой недели.

«Для того чтобы более полно оценить электровоз, необходимо протестировать его в зимних условиях. Исходя из имеющихся данных, наша компания считает, что электровоз уступает мусоровозам с двигателем внутреннего сгорания по эффективности работы и качеству обслуживания», - сказал Каспер Педер, руководитель отдела логистики Северного региона Эстонской службы окружающей среды AS.