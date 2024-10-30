Фракция Партии реформ в волостном собрании Раэ выдвинула кандидатом на пост волостного старейшины нынешнего заместителя председателя волостного собрания Тармо Гутманна. Новый глава волости будет избран на заседании собрания 19 ноября.
Партия реформ представила кандидата на пост старейшины волости Раэ, и это не Март Вырклаэв
Тармо Гутманн участвует в политической жизни волости Раэ с 2001 года. С 23 мая прошлого года Гутманн является заместителем председателя волостного собрания, а также членом комисии по бюджету и развитию и членом комиссии по образованию и культуре. Гутманн также является председателем правления спортивного центра Раэ и членом правления компании ELVESO.
В случае утверждения волостным старейшиной Гутманн обещает усердно работать, чтобы в волости Раэ всем было хорошо жить и трудиться. «Для меня важно, чтобы волостная управа была хорошим партнером по сотрудничеству, а также советчиком и помощником как для местных граждан, так и для предпринимателей», - сказал он.
Нынешний волостной старейшина Раэ Мадис Сарик (также из Партии реформ) объявил на прошлой неделе, что уйдет в отставку по личным причинам. Сарик был старейшиной волости последние пять лет.
Март Вырклаэв, бывший волостной старейшина Раэ и бывший министр финансов Эстонии, на прошлой неделе подтвердил Postimees, что, хотя ему предлагали вернуться на должность старейшины, у него нет амбиций занять этот пост.