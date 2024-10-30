Партия реформ представила кандидата на пост старейшины волости Раэ, и это не Март Вырклаэв

Тармо Гутманн участвует в политической жизни волости Раэ с 2001 года. С 23 мая прошлого года Гутманн является заместителем председателя волостного собрания, а также членом комисии по бюджету и развитию и членом комиссии по образованию и культуре. Гутманн также является председателем правления спортивного центра Раэ и членом правления компании ELVESO.

В случае утверждения волостным старейшиной Гутманн обещает усердно работать, чтобы в волости Раэ всем было хорошо жить и трудиться. «Для меня важно, чтобы волостная управа была хорошим партнером по сотрудничеству, а также советчиком и помощником как для местных граждан, так и для предпринимателей», - сказал он.

Нынешний волостной старейшина Раэ Мадис Сарик (также из Партии реформ) объявил на прошлой неделе, что уйдет в отставку по личным причинам. Сарик был старейшиной волости последние пять лет.

Март Вырклаэв, бывший волостной старейшина Раэ и бывший министр финансов Эстонии, на прошлой неделе подтвердил Postimees, что, хотя ему предлагали вернуться на должность старейшины, у него нет амбиций занять этот пост.