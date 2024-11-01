Опаснее, чем считалось раньше: употребление каннабиса привело к тяжелому психическому расстройству

Молодой человек в возрасте около 30 лет несколько дней бесцельно бродил по проселочным дорогам с пустым, остекленевшим взглядом, вызывая у окружающих беспокойство. Знакомые, привыкшие видеть его активным и жизнерадостным, связались с его семьей, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.

К этому времени беспокоится начали и родные, которые стали замечать странности в его поведении: он мог часами стоять под душем, боялся, что за ним следят, поэтому заклеивал камеры на телефоне и других устройствах, искал привидений под кроватью, часто словно уходил в себя и не реагировал на обращения, бесцельно слонялся целыми днями, а если испытывал чувство голода, воровал в магазинах продукты.