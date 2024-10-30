Спасателям пришлось тушить дымящуюся древесную щепу, работы заняли несколько часов

Впервые о дымящейся куче щепы на улице Теэстуспарги стало известно во вторник утром в 6.54. Спасатели потушили щепу, которая дымилась на площади в два квадратных метра.

В тот же день в 13.10 спасателей вновь вызвали на улицу Теэстуспарги, поскольку в той же самой груде вновь было замечено тление. На этот раз работы по тушению проходили на площали в 10 квадратных метров. Поскольку очаги тления находились в глубине кучи, спасателям пришлось переместить верхние слои.