Экономика еврозоны выросла, данные по Эстонии будут опубликованы в пятницу

Кварталом ранее экономический рост составил 0,2% в еврозоне и 0,3% в целом по Евросоюзу, сообщил Евростат.

В годовом исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) с учетом сезонных колебаний вырос на 0,9% как в еврозоне, так и в ЕС, после годового роста на 0,6% в еврозоне и 0,8% в ЕС в предыдущем квартале.

Из всех государств-членов ЕС, по которым уже доступны данные за третий квартал, Ирландия продемонстрировала самый сильный квартальный рост, увеличившись на 2%. За ней следуют Литва с 1,1% и Испания с 0,8%. Наибольший спад зафиксирован в Венгрии - 0,7%. В Латвии и Швеции ВВП сократился на 0,4 и 0,1 процента соответственно.

Эстония еще не опубликовала свои цифры. По данным Статистического управления Эстонии, предварительная оценка ВВП будет опубликована в пятницу, а окончательный показатель роста - в конце ноября.