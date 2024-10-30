Согласно оценке Евростата, в третьем квартале текущего года экономика Европейского союза (ЕС) выросла на 0,3% по сравнению со вторым кварталом, а рост в еврозоне составил 0,4%.
Экономика еврозоны выросла, данные по Эстонии будут опубликованы в пятницу
Кварталом ранее экономический рост составил 0,2% в еврозоне и 0,3% в целом по Евросоюзу, сообщил Евростат.
В годовом исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) с учетом сезонных колебаний вырос на 0,9% как в еврозоне, так и в ЕС, после годового роста на 0,6% в еврозоне и 0,8% в ЕС в предыдущем квартале.
Из всех государств-членов ЕС, по которым уже доступны данные за третий квартал, Ирландия продемонстрировала самый сильный квартальный рост, увеличившись на 2%. За ней следуют Литва с 1,1% и Испания с 0,8%. Наибольший спад зафиксирован в Венгрии - 0,7%. В Латвии и Швеции ВВП сократился на 0,4 и 0,1 процента соответственно.
Эстония еще не опубликовала свои цифры. По данным Статистического управления Эстонии, предварительная оценка ВВП будет опубликована в пятницу, а окончательный показатель роста - в конце ноября.