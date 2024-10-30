Руководители оркестра латвийской армии обвиняются в уголовном преступлении

Как сообщает агентство LETA, обоих мужчин, вероятно, обвиняют в подделке документов. Преступления они совершали, находясь в должностях руководителей оркестра. Уголовное дело рассматривается в Рижском городском суде.

Это лица, уже известные прокуратуре, поскольку и Вушканс, и Кумачевс в прошлом уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Подробности дела, рассматриваемого в настоящее время в суде, неизвестны, поскольку все судебное разбирательство проходит в закрытом режиме по требованию прокурора и подсудимых.

Однако у LETA имеется информация, что ранее Вушканса обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями в должности руководителя и главного дирижера оркестра Национальных вооруженных сил. Его уличили в присвоении денег и махинациях с Китаем. А именно, руководитель оркестра сдал в аренду китайскому оркестру 16 ударных инструментов и оставил доходы от сделки себе.

Китайцы использовали инструменты оркестра латвийской армии на концерте в 2017 году.

Вушканса также обвинили в использовании топлива, выделенного для солдат и техники армии, в личных целях. Он также разрешил музыкантам военного оркестра участвовать в спектаклях Валмиерского драматического театра, однако официального договора с театром не было подписано, и руководство Национальных вооруженных сил не было проинформировано о полученных гонорарах.

В тот раз после оглашения обвинительного заключения Вушканс отрицал свою вину. Разбирательство по этому уголовному делу продолжалось 4,5 года. Все в итоге закончилось тем, что Вуушканс признался в совершении преступления и выразил раскаяние, при этом суд назначил ему запрошенное прокурором наказание в рамках согласительного производства.

Вушканс был приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком такой же длительности.

В данном случае обвинение требует 150 часов общественных работ для Вушканса и штраф в размере 8400 евро для Кумачевса. Кроме того, предлагается запретить этим лицам работать на должностях в структуре латвийской армии как минимум на три года.