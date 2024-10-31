В Пыхья-Таллинне сносили здание по адресу Мадала, 3. На этот нехитрый процесс обратили внимание участники фэйсбучной группы «Кopli». Помимо вопроса «а что взамен?» пользователи принялись делиться воспоминаниями. Но что все-таки появится на освободившемся от советской постройки земельном участке?
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Пыхья-Таллинн: зачем сломали здание на Мадала и что построят взамен
Эту двухэтажное кирпичное строение помнят не только те, кто жил в соседнем доме или регулярно ездил в автобусах номер 40 и 3, или отправлялся на прогулку к морю, сойдя на одноименной остановке с троллейбуса. Кирпичная пристройка была центром общественной жизни микрорайона и в советские времена, и в годы дикого капитализма, когда арендаторы помещений в этом доме менялись с завидной периодичностью.