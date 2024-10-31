Пыхья-Таллинн: зачем сломали здание на Мадала и что построят взамен

Эту двухэтажное кирпичное строение помнят не только те, кто жил в соседнем доме или регулярно ездил в автобусах номер 40 и 3, или отправлялся на прогулку к морю, сойдя на одноименной остановке с троллейбуса. Кирпичная пристройка была центром общественной жизни микрорайона и в советские времена, и в годы дикого капитализма, когда арендаторы помещений в этом доме менялись с завидной периодичностью.