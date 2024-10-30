Фермером года в Эстонии признан производитель зерна и молочной продукции

Клаасмяги развивает одновременно несколько сельскохозяйственных предприятий в волости Винни, использует устойчивые технологии на полях и обеспечивает работой в сельской местности 80 человек.

Клаасмяги управляет сельскохозяйственными паевыми товариществами Muuga и Laekvere в Ляэне-Вирумаа, которые разводят молочный скот, а также выращивают зерно и рапс. На его попечении обработка земель на площади более 4200 га, в коровниках содержится тысячное стадо крупного рогатого скота, из них - 500 дойных коров. Товарищества принадлежат основанной на эстонском капитале частной компании Artiston Grupp.

Под руководством Клаасмяги с годами сельскохозяйственное производство стало более эффективным, были сделаны инвестиции в животноводческие помещения и сельскохозяйственную технику. Последние научные достижения используются им для экономичного и устойчивого управления окружающей средой.

Поскольку территории, на которых работают его предприятия, расположены в чувствительной к нитратам зоне, где ограничено использование удобрений, для обогащения почвы выращиваются промежуточные культуры, применяются новейшие технологии в удобрениях и осуществляется сотрудничество с учеными. Будучи активным человеком, Клаасмяги внес свой вклад и в развитие местной жизни в Ляэне-Вирумаа.

В общей сложности девять кандидатов из семи уездов были представлены в этом году на конкурс «Фермер года», проводимый изданием Maaleht и Сельскохозяйственной палатой.

На титул претендовали фермеры и сельхозпроизводители из Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа, а также с острова Хийумаа. Фермеры-номинанты занимаются разведением мясного и молочного скота, а также производством органического молока.

Также среди сфер деятельности соискателей титула значились выращивание зерновых и кукурузы, выращивание лекарственных трав, растений, органических ягод, производство соков.

Победитель получил в качестве приза традиционную статуэтку «Сеятель».