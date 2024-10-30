На сайте Налогово-таможенного департамента (MTA) появился калькулятор автомобильного налога, показывающий размер годового налога и регистрационного сбора по регистрационному номеру автомобиля.
Департамент запустил калькулятор автоналога, показывающий размер налога по номеру машины
Автомобильный налог начнет действовать с 1 января 2025 года, им облагаются все зарегистрированные в авторегистре моторные транспортные средства, передает Rus.ERR.
MTA уточняет, что отображаемая калькулятором сумма является информативной и может отличаться от итоговой суммы налога.
Точный размер налога будет рассчитан 1 января на основании данных в авторегистре Транспортного департамента.
Калькулятор опубликован на сайте Налогово-таможенного департамента.