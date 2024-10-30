Попавший в тяжелую аварию финский гонщик переживает за свое будущее

Финн всего лишь третий раз был за рулем такой машины и по итогам проведенных в трех странах ралли занимал шестое место. В самом начале 15-го спецучастка, протяженностью 12,1 км он на повороте вылетел с дороги, угодил в канаву, а затем его Toyota еще трижды перевернулась. К счастью, Паяри и его штурман Энни Мялькенен остались целы.

«Я бы хотел быть в этой машине, - сказал после аварии Паяри порталу DirtFish. – Надеюсь, эта авария не станет финальной точкой на моем пути».

Но все указывает на то, что Паяри по-прежнему дан зеленый свет в команде Toyota. Это подтвердил и руководитель команды Яри-Матти Латвала.

«Это его третий раз в машине Rally1. До этого он проделал отличную работу в Финляндии и Чили. Здесь, на Центральноевропейском ралли, видели, что он становится все лучше и может показывать отличное время и на асфальте. Это заслуживающее сожалений несчастье, за которое он серьезно заплатил. Но у каждого гонщика в сезоне случаются одно-два происшествия. В общем и целом он был очень последователен».

Латвала подтвердил, что произошедшее в Центральной Европе не влияет на будущее Пахара в команде. Прежде чем он сможет вернуться в машину Rally1, ему нужно кое-что прояснить. «Его будущее светлое, но теперь ему придется сосредоточиться на серии WRC2, чтобы бороться за титул в Японии», — сказал руководитель команды Toyota.

Латвала подтвердил, что произошедшее в Центральной Европе не повлияет на будущее Паяри в команде. Прежде чем он сможет вновь сесть за руль машины Rally1, нужно прояснить одну вещь. «Его будущее светлое, но теперь он должен сосредоточиться на серии WRC2, чтобы бороться за титул в Японии», - сказал босс команды Toyota.

Оливер Солберг на данный момент лидирует в серии WRC2, набрав 123 очка. За ним следуют француз Йохан Россель (111) и Паяри (108). Финальная гонка сезона чемпионата мира по ралли пройдет в Японии в ноябре.