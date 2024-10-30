Установлена причина пожара, сильно повредившего в начале октября двухэтажный жилой дом

Второй этаж здания пострадал от пожара и высокой температуры, нижний этаж серьезно пострадал от воды. Поскольку жить в доме на какое-то время стало невозможно, жильцы временно переехали в другое место. Причину пожара в доме инспектору Спасательного департамента не удалось выяснить ни в день пожара, ни на следующий день.