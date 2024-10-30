В первое воскресенье октября в Вастсе-Куусте в волости Пыльва средь бела дня загорелся двухэтажный деревянный дом.
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Установлена причина пожара, сильно повредившего в начале октября двухэтажный жилой дом
Второй этаж здания пострадал от пожара и высокой температуры, нижний этаж серьезно пострадал от воды. Поскольку жить в доме на какое-то время стало невозможно, жильцы временно переехали в другое место. Причину пожара в доме инспектору Спасательного департамента не удалось выяснить ни в день пожара, ни на следующий день.
Однако на данный момент причина пожара установлена. «Инспектор установил, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования», - сообщил специалист по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.