Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная анонсировали акцию в Берлине 17 ноября, на которой они выступят против войны в Украине и репрессий в России.
Яшин, Навальная и Кара-Мурза проведут в Берлине марш за мир
Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также вдова погибшего в российской колонии политика Алексея Навального Юлия Навальная проведут 17 ноября в Берлине антивоенную демонстрацию. «Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных», - заявил Яшин в соцсетях в среду, 30 октября.
Друзья!— Илья Яшин (@IlyaYashin) October 30, 2024
Хочу обратиться к вам с важной инициативой.
Вместе с Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой мы объявляем о проведении большой антивоенной демонстрации в Берлине 17 ноября.
Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как… pic.twitter.com/pHQHwGLz1e
Политики призвали участвовать в антивоенном движении
Он напомнил, что в РФ сейчас «нет возможности проводить легальные акции протеста». «Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим и мы действуем вместе», - написал он. Илья Яшин призвал тех, у кого есть такая возможность, приехать в Берлин и принять участие в марше. «Вставайте рядом с нами и участвуйте в антивоенном движении», - добавил он.
В свою очередь Юлия Навальная опубликовала видео, в котором вместе с Яшиным и Кара-Мурзой призвала участвовать в берлинской акции. В этом ролике предложено заглянуть в будущее, в котором Россия живет в мире со своими соседями и гарантирует своим гражданам свободу, справедливость и безопасность.
«Этой акцией мы хотим не только консолидировать демократические и антивоенные силы, но и поддержать наших сограждан в России, которые находятся в заложниках у путинского режима», - заявили оппозиционеры. На странице акции в Facebook указывается, что она начнется в 14 часов по местному времени.
Яшин и Кара-Мурза вышли на свободу в ходе обмена
После начала полномасштабной войны РФ против Украины Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза были приговорены в России к длительным срокам заключения. Они вышли на свободу в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада 1 августа 2024 года, в ходе которого в Москву вернулись российские шпионы, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.
По данным СМИ, в данном обмене, готовившемся на протяжении многих месяцев, должен был участвовать и Алексей Навальный, но он умер при невыясненных обстоятельствах в заполярной колонии 16 февраля. Вдова Навального объявила о намерении продолжить его дело.