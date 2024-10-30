Яшин, Навальная и Кара-Мурза проведут в Берлине марш за мир

Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также вдова погибшего в российской колонии политика Алексея Навального Юлия Навальная проведут 17 ноября в Берлине антивоенную демонстрацию. «Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных», - заявил Яшин в соцсетях в среду, 30 октября.

Друзья! Хочу обратиться к вам с важной инициативой. Вместе с Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой мы объявляем о проведении большой антивоенной демонстрации в Берлине 17 ноября. Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как… pic.twitter.com/pHQHwGLz1e

Политики призвали участвовать в антивоенном движении

Он напомнил, что в РФ сейчас «нет возможности проводить легальные акции протеста». «Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим и мы действуем вместе», - написал он. Илья Яшин призвал тех, у кого есть такая возможность, приехать в Берлин и принять участие в марше. «Вставайте рядом с нами и участвуйте в антивоенном движении», - добавил он.