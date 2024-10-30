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Яшин, Навальная и Кара-Мурза проведут в Берлине марш за мир

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Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине Фото: Michael Kuenne

Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная анонсировали акцию в Берлине 17 ноября, на которой они выступят против войны в Украине и репрессий в России.

Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также вдова погибшего в российской колонии политика Алексея Навального Юлия Навальная проведут 17 ноября в Берлине антивоенную демонстрацию. «Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных», - заявил Яшин в соцсетях в среду, 30 октября.

Политики призвали участвовать в антивоенном движении

Он напомнил, что в РФ сейчас «нет возможности проводить легальные акции протеста». «Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим и мы действуем вместе», - написал он. Илья Яшин призвал тех, у кого есть такая возможность, приехать в Берлин и принять участие в марше. «Вставайте рядом с нами и участвуйте в антивоенном движении», - добавил он.

В свою очередь Юлия Навальная опубликовала видео, в котором вместе с Яшиным и Кара-Мурзой призвала участвовать в берлинской акции. В этом ролике предложено заглянуть в будущее, в котором Россия живет в мире со своими соседями и гарантирует своим гражданам свободу, справедливость и безопасность.

«Этой акцией мы хотим не только консолидировать демократические и антивоенные силы, но и поддержать наших сограждан в России, которые находятся в заложниках у путинского режима», - заявили оппозиционеры. На странице акции в Facebook указывается, что она начнется в 14 часов по местному времени.

Яшин и Кара-Мурза вышли на свободу в ходе обмена

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза были приговорены в России к длительным срокам заключения. Они вышли на свободу в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада 1 августа 2024 года, в ходе которого в Москву вернулись российские шпионы, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

По данным СМИ, в данном обмене, готовившемся на протяжении многих месяцев, должен был участвовать и Алексей Навальный, но он умер при невыясненных обстоятельствах в заполярной колонии 16 февраля. Вдова Навального объявила о намерении продолжить его дело.

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