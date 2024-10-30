На ехавшего домой велосипедиста напали соседские собаки

Соседские собаки, каким-то образом выбравшиеся из хозяйского сада, накинулись на велосипедиста на дороге. Одна из собак укусила его за ногу, при нападении также была повреждена одежда мужчины.

Начальник полицейского участка Раквере Эркко Пийримяги подчеркнул, что ответственность за действия домашнего животного, вырвавшегося на свободу, всегда несет хозяин. «Трудно предсказать, в какой момент, казалось бы, дружелюбная собака станет опасным агрессором. Именно поэтому каждая собака, независимо от размера, породы и характера, должна находиться под твердой опекой своего хозяина и контролироваться в ограниченных пределах своей территории», - сказал Пийримяги.