Ср, 30.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

На ехавшего домой велосипедиста напали соседские собаки

Перевод: Павел Соболев
Copy
Следы укуса собаки на теле мужчины.
Следы укуса собаки на теле мужчины. Фото: PPA

В ночь на среду в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Паасвере в волости Винни две собаки напали на мужчину, который возвращался домой на велосипеде. Собак держит семья, живущая по соседству с жертвой нападения.

Соседские собаки, каким-то образом выбравшиеся из хозяйского сада, накинулись на велосипедиста на дороге. Одна из собак укусила его за ногу, при нападении также была повреждена одежда мужчины.

Начальник полицейского участка Раквере Эркко Пийримяги подчеркнул, что ответственность за действия домашнего животного, вырвавшегося на свободу, всегда несет хозяин. «Трудно предсказать, в какой момент, казалось бы, дружелюбная собака станет опасным агрессором. Именно поэтому каждая собака, независимо от размера, породы и характера, должна находиться под твердой опекой своего хозяина и контролироваться в ограниченных пределах своей территории», - сказал Пийримяги.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх