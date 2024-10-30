«Все понимают, что люди устали от войны и им нужны деньги на семью и повседневные нужды, но у нас нет другого выбора», - говорит 56-летний Мартти Сузи, являющийся самым старшим по возрасту эстонским добровольцем на фронте в Украине.
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В начале октября журналист газеты Postimees Яанус Пийрсалу писал о другом эстонце почти того же возраста, участвующем в войне в Украине, о 55-летнем Мартине, бывшем миротворце. Если Мартин отправился на войну в Украину после 20 лет жизни в Испании, то Мартти, инженер по образованию, ради участия в войне оставил карьеру в Финляндии, где провел четверть века.
Сузи уже фигурировал в материалах Postimees. В последний раз его имя упоминалось в начале сентября в украинском блоге, который ведет писатель и режиссер Вахур Лайапеа: тогда беседа проходила по телефону, но сейчас, с приездом Сузи в Эстонию, мы встретились лично.