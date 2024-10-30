В начале октября журналист газеты Postimees Яанус Пийрсалу писал о другом эстонце почти того же возраста, участвующем в войне в Украине, о 55-летнем Мартине, бывшем миротворце. Если Мартин отправился на войну в Украину после 20 лет жизни в Испании, то Мартти, инженер по образованию, ради участия в войне оставил карьеру в Финляндии, где провел четверть века.