Подозреваемый в употреблении наркотиков водитель сбил пожилую велосипедистку

Возле дома по адресу Рижском шоссе, 129 в Пярну 42-летний мужчина с признаками алкогольного и наркотического опьянения, управляя микроавтобусом Volkswagen Multivan, съехал на велодорожку и сбил 80-летнюю велосипедистку.

Сначала в полицию поступило сообщение о микроавтобусе, который двигался по велодорожке. После этого произошла авария. «Таким образом, автомобиль ехал по велодорожке до момента происшествия, однако точная протяженность его пути неизвестна», - уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леэни Альмосен на следующий день после инцидента.