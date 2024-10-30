Реальные сокращения в RMK будут скромнее запланированных

«Поскольку к новому году мы оптимизируем и реорганизуем нашу работу, исходя из поставленных перед RMK целей, 12 человек получили возможность продолжить работу на другой должности или с иными обязанностями. Было также несколько незаполненных должностей, поэтому общее количество увольнений меньше, чем предполагалось изначально», - пояснил председатель правления RMK Микк Марран.

Структура с сокращенными должностями вступит в силу в RMK в полном объеме с нового года. При этом 30 ноября считается последним рабочим днем ​​для сокращаемых. Все без исключения структурные подразделения RМК искали должности, которые можно упразднить, и ни одно подразделение не осталось незатронутым сокращениями.

«RМК представляет собой сложную комбинацию, которую необходимо решить, и составляющими в ней являются возросшие ожидания дивидендов, предстоящее повышение налогов, усиление природоохранных ограничений и постоянное снижение доли хозяйственных лесов, снижение объемов в долгосрочной перспективе и реализация других целей, установленных в плане развития и выраженных в ожиданиях владельца. Как ответственная организация, мы хотим адаптировать нашу деятельность к вызовам в нужное время», - пояснил Марран.

Благодаря дополнительному государственному бюджету решено изъять всю прибыль RMK за предыдущий год до налогообложения, то есть 119 млн евро, в качестве выплаты дивидендов в 2024 году. К этому прибавляется подоходный налог в размере 38 млн евро, что всего дает 157 млн евро.

Планируемый доход владельца в период 2025-2028 годов, включая подоходный налог и налоговые изменения, составит 50,6 млн евро в год, что связано с решением правительства увеличить дивиденды на 5 процентов.