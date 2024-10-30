Власти Китая отчитались об успешном старте очередной пилотируемой космической миссии. После более чем шестичасового полета корабль «Шэнчжоу-19» с экипажем из трех человек (в числе которых и первая женщина-тайконавт) пристыковался к орбитальной станции «Тяньгун».
Китай отчитался об очередной успешной космической миссии. Почему это тревожит США?
В течение следующих шести месяцев экипаж будет проводить на станции научные эксперименты, в том числе связанные с выходом в открытый космос, накапливая опыт для запланированного на 2030 год пилотируемого полета на Луну - первого в истории страны.
Китай активно наращивает свое присутствие в космосе, пытаясь обойти своего основного конкурента, США: в текущем году у Пекина запланировано в общей сложности 100 космических запусков.
Корреспондент Би-би-си в Китае Лора Бикер следила за стартом корабля из Центра запуска спутников, расположенного всего в километре от космодрома Цзюцюань, в провинции Ганьсу на севере страны.
На борту станции «Тяньгун» экипаж «Шэньчжоу-19» встретился с тройкой тайконавтов, доставленных туда предыдущей миссией: «Шэньчжоу-18» должен вернуться на Землю 4 ноября.
С тех пор как председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна всегда мечтала «об исследовании просторов космоса, развитии космической промышленности и превращении Китая в космическую державу», прошло всего два года.
В Вашингтоне многие видят в космических амбициях Китая реальную угрозу. Глава НАСА Билл Нельсон убежден, что США и Китай «фактически участвуют в гонке» за возвращение на Луну, где, по его мнению, Пекин хочет предъявить территориальные претензии. По этой причине гражданскую космическую программу Китая он предложил считать заодно и военной программой.
«Скорость, от которой дух захватывает»
Как сообщает Лора Бикер, в выстроенном в пустыне Гоби звездном городке Дунфэн-Спейс-Сити каждый фонарь на улице украшен китайским флагом, в центре детских парков стоят мультяшные фигурки и скульптуры космонавтов, а в центре большинства перекрестков с круговым движением возвышаются пластиковые модели ракет.
Въезжающих на территорию главного комплекса встречает огромный плакат с портретом Си Цзиньпина с одной стороны и фото космического корабля «Шэньчжоу» - с другой.
Командир 19-й миссии Цай Сючжэ - ветеран китайской космической программы, на этот раз отправившийся на орбиту с представителями нового поколения тайконавтов, родившихся в 1990-х, в том числе и с первой в истории Китая женщиной-тайконавтом Ван Хаоцзэ.
В последнее время Китай все чаще фигурирует в заголовках космических новостей. В начале этого года страна впервые в истории доставила на Землю образцы горных пород и грунта с обратной стороны Луны.
В 2021 году Китай успешно посадил космический аппарат на Марс и выпустил на поверхность Красной планеты марсоход «Чжужун» - подобное до того удавалось успешно сделать лишь США.
В августе Китай запустил первые 18 из 14 000 спутников, которые должны будут составить конкуренцию принадлежащей компании SpaceX сети Starlink, обеспечивающей широкополосный доступ в интернет напрямую через спутник.
Глава Starlink Илон Маск признал, что китайская космическая программа значительно более продвинута, чем обычно принято считать. Впрочем, еще большую обеспокоенность высказывают в Пентагоне, где опасаются, что космические технологии могут быть использованы в военных целях.
На космическом симпозиуме, прошедшем в апреле, глава космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай и Россия инвестируют в космос «со скоростью, от которой дух захватывает».
По его словам, с 2018 года Китай увеличил количество спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки на орбите втрое, создав «паутину убийства над Тихим океаном для поиска, фиксации, отслеживания и нацеливания на военный потенциал Соединенных Штатов и их союзников».