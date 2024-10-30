Китай отчитался об очередной успешной космической миссии. Почему это тревожит США?

В течение следующих шести месяцев экипаж будет проводить на станции научные эксперименты, в том числе связанные с выходом в открытый космос, накапливая опыт для запланированного на 2030 год пилотируемого полета на Луну - первого в истории страны.

Китай активно наращивает свое присутствие в космосе, пытаясь обойти своего основного конкурента, США: в текущем году у Пекина запланировано в общей сложности 100 космических запусков.

Корреспондент Би-би-си в Китае Лора Бикер следила за стартом корабля из Центра запуска спутников, расположенного всего в километре от космодрома Цзюцюань, в провинции Ганьсу на севере страны.

На борту станции «Тяньгун» экипаж «Шэньчжоу-19» встретился с тройкой тайконавтов, доставленных туда предыдущей миссией: «Шэньчжоу-18» должен вернуться на Землю 4 ноября.

С тех пор как председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна всегда мечтала «об исследовании просторов космоса, развитии космической промышленности и превращении Китая в космическую державу», прошло всего два года.

В Вашингтоне многие видят в космических амбициях Китая реальную угрозу. Глава НАСА Билл Нельсон убежден, что США и Китай «фактически участвуют в гонке» за возвращение на Луну, где, по его мнению, Пекин хочет предъявить территориальные претензии. По этой причине гражданскую космическую программу Китая он предложил считать заодно и военной программой.

«Скорость, от которой дух захватывает»