Эксперт: накопление бытовой электроники – болезнь нового времени

«Незаметно для себя люди становятся патологическими коллекционерами смарт устройств. Но поскольку эти устройства объединяют множество функций в одном компактном гаджете, мало кто замечает, что на дне ящика у них лежат эквиваленты многих комнат, заполненных блокнотами, журналами, книгами, игрушками и CD-дисками», - сказала известный эксперт по циркулярной экономике Кади Кенк.

Летом этого года 56% опрошенных эстоноземельцев признались, что их старые смартфоны пылятся в ящике. Лишь 16% передали свои устройства другим членам семьи. Еще меньше - только 9% - отнесли устройства в пункты сбора, а 8% продали их на вторичном рынке.

По словам Кенк, хотя проблема накопления мелкой электроники может показаться незначительной на уровне одного человека, на коллективном уровне это серьезная проблема.

«По оценкам, жители Европы "держат в заложниках" десятки миллиардов неиспользуемых электронных устройств у себя дома. Если перевести это на экологический ущерб, то для компенсации влияния добычи материалов для производства одного нового мобильного телефона потребуется 250 лет», - подчеркнула она, добавив, что использование уже имеющихся в обороте материалов может сократить экологический след.

Исследование Norstat также выявило множество причин, по которым люди неохотно возвращают старые телефоны. Примерно треть (32%) респондентов считают, что старое устройство имеет для них эмоциональную или практическую ценность. Почти столько же (30%) отметили, что не находят времени для возврата, а 23% респондентов сочли финансовую компенсацию за возврат недостаточной.