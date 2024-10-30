Сбор и хранение электронных устройств в домашних условиях становится новой проблемой, поглощающей все больше ценного пространства, считает эксперт. Это подтверждает исследование Norstat, которое показало, что более половины жителей Эстонии хранят свои старые смартфоны дома.
Эксперт: накопление бытовой электроники – болезнь нового времени
«Незаметно для себя люди становятся патологическими коллекционерами смарт устройств. Но поскольку эти устройства объединяют множество функций в одном компактном гаджете, мало кто замечает, что на дне ящика у них лежат эквиваленты многих комнат, заполненных блокнотами, журналами, книгами, игрушками и CD-дисками», - сказала известный эксперт по циркулярной экономике Кади Кенк.
Летом этого года 56% опрошенных эстоноземельцев признались, что их старые смартфоны пылятся в ящике. Лишь 16% передали свои устройства другим членам семьи. Еще меньше - только 9% - отнесли устройства в пункты сбора, а 8% продали их на вторичном рынке.
По словам Кенк, хотя проблема накопления мелкой электроники может показаться незначительной на уровне одного человека, на коллективном уровне это серьезная проблема.
«По оценкам, жители Европы "держат в заложниках" десятки миллиардов неиспользуемых электронных устройств у себя дома. Если перевести это на экологический ущерб, то для компенсации влияния добычи материалов для производства одного нового мобильного телефона потребуется 250 лет», - подчеркнула она, добавив, что использование уже имеющихся в обороте материалов может сократить экологический след.
Исследование Norstat также выявило множество причин, по которым люди неохотно возвращают старые телефоны. Примерно треть (32%) респондентов считают, что старое устройство имеет для них эмоциональную или практическую ценность. Почти столько же (30%) отметили, что не находят времени для возврата, а 23% респондентов сочли финансовую компенсацию за возврат недостаточной.
«Причин для хранения электроники действительно много, особенно если устройства хорошо обслуживались до того, как их перестали использовать. Тем, кто сильно привязан к своим устройствам, я рекомендую проявить заботу, отдав их на переработку. Моя личная любимая платформа для этого - Ringy, где я безопасно сдаю свои устройства и обычно покупаю обновленные», - поделилась Кенк.
Тем, кто считает компенсацию за возврат недостаточной, Кенк напоминает, что бесплатный прием старых устройств не означает их обесценивание. «Многие люди трудятся над тем, чтобы дать устройству вторую жизнь. Но хранение устройств дома также не бесплатно - стоимость этого пространства платит сам человек», - добавила она, предложив каждому посчитать, сколько стоит квадратный метр его жилья и сколько денег теряется на вещи, которые не используются.
Пирет Паулус, руководитель бизнес-развития Inbank, отметила, что молодые люди в возрасте 18-29 лет и респонденты в возрасте 30 лет наиболее критично отнеслись к вопросу времени, необходимого для возврата старых телефонов.
«Хотя современное молодое поколение больше заботится об экологии, чем предыдущие, мы также видим, что они склонны чаще менять устройства. Поэтому аренда телефонов с возможностью их возврата по окончании срока использования может стать для них более удобным и гибким решением», - предложила Паулус.
Паулус и Кенк сходятся во мнении, что каждое решение имеет свою цену, и она не всегда измеряется деньгами. Они призывают людей задавать больше вопросов, критически мыслить и следить за тем, чтобы окружающие их устройства были качественными, приносили радость и пользу, а их срок службы оправдывал себя.
Исследование, проведенное Norstat по заказу Inbank, опросило 1001 жителя Эстонии. Оно было проведено методом онлайн-опроса, и выборка репрезентативна по возрасту, региону и полу.