Власти Таллинна намерены добиться сокращения использования смарт-устройств в школах

Современные исследования показывают, что неконтролируемое использование смарт-устройств оказывает негативное влияние на здоровье детей и их социальные отношения. Осознавая серьезность проблемы, город Таллинн в сотрудничестве с учеными и школами приступает к разработке и тестированию методологии, направленной на эффективное снижение чрезмерного использования смарт-устройств. Для этого Таллинн инициировал совместный проект с научными сотрудниками Центра образовательной психологии Таллиннского университета.

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, многие семьи и школы сталкиваются с проблемой зависимости детей от смартфонов, что негативно сказывается на психическом здоровье и ухудшает концентрацию. «Опираясь на рекомендации экспертов мы поможем школам создать среду, поддерживающую разумное использование электронных устройств. Вместе с учеными мы постараемся привлечь к этому процессу родителей, чтобы повысить осведомленность семей и развить родительские навыки в вопросах поддержки детей в данном вопросе, - заявил Осиновский. - Эту проблему невозможно решить простыми запретами, она требует изменения школьной культуры».

Помимо ограничения использования смарт-устройств в школах, важно оказывать поддержку детям и их семьям, чтобы сократить чрезмерное использование устройств и вне учебного процесса. Для того чтобы школы Таллинна могли применить единый научно обоснованный подход, город в сотрудничестве с учеными и образовательными учреждениями разрабатывает методологию, основанную на принципах развивающей психологии и лучших практиках управления образованием. Пилотное тестирование этой методики в отдельных школах намечено на 2025 год.

По словам научного сотрудника Таллиннского университета и психолога в сфере образования Грете Арро, ключевыми принципами проекта являются последовательность и сотрудничество. «Если бы решение проблемы чрезмерного использования электронных устройств детьми и молодежью было простым, оно уже давно нашлось бы. Применяя научные и доказательные подходы, мы можем поддерживать детей и подростков, чтобы они постепенно становились более осознанными пользователями. Это позволит минимизировать негативное влияние электронных устройств на обучение, социальные отношения и общее благополучие. Однако это долгий путь, который требует участия многих сторон и не имеет простого или быстрого решения».

Проект будет реализован поэтапно. Сначала члены рабочей группы проведут детальный анализ научных исследований и передового опыта, а также подготовят аналитический отчет, чтобы выявить эффективные решения и избежать распространенных ошибок.

В первой половине 2025 года начнется разработка решений в сотрудничестве с экспертами и пилотными школами. В сентябре методика пройдет тестирование в пилотных учреждениях, параллельно будет проводиться оценка ее воздействия. Город планирует распространить данное решение на все школы Таллинна уже в 2026 году.