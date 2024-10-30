Новое здание начальной школы в Ийзаку станет достопримечательностью

Всего на архитектурный конкурс поступило 23 работы, которые жюри сочло замечательными. Победителем конкурса стал концептуальный проект «Смотри вверх» от DOKK Architects (авторы: Дарья Оловянникова, Марсель Гимназдинов, Катарина Гриб, Карл Кийсель, Маали Румет-Аллесе, Гюри Джакабфи).

Дизайн был вдохновлен местными национальными мотивами, историей и культурой Ийзаку. Авторы использовали геометрические узоры на деревянном фасаде школы, вдохновленные традиционными ремеслами.

Премия проекта «Смотри вверх» составила 11000 евро. Фото: ESKIIS DOKK Architects

Дизайн начальной школы и окружающего ландшафта был тщательно интегрирован в существующую среду, а расположение здания было выбрано оптимально, чтобы обеспечить удобный доступ к спортивным объектам. Максимальное количество существующей растительности было сохранено, были созданы новые высокие ландшафтные зоны для защиты от ветра и ориентации посетителей начальной школы и стадиона. Улучшение рельефного ландшафта за счет укрепления поверхности создаст динамичную и естественную среду.

На территории школы будет создан пешеходный променад, соединяющий зоны отдыха, открытые классы и места проведения досуга. Вдоль променада планируется построить скейт-парк и небольшую сцену для проведения школьных мероприятий.

Сеть нешироких велосипедных дорожек будет связана со спортивными объектами. Отдельные зоны для активного обучения на открытом воздухе были созданы вокруг здания школы, в основном вокруг набережной и на основной открытой площадке с северной стороны здания.

Рендер нового здания начальной школы в Ийзаку. Фото: Postimees

Своего рода достопримечательностью является учебная башня, спроектированная для здания школы, - легкая деревянная конструкция, соединяющая ландшафт со зданием.

Башня выполняет несколько функций: это и точка обзора для наблюдения за крупными спортивными событиями, и место для наблюдения за птицами, и пространство для небольших выставок ученических работ вдоль лестницы. Снаружи башню можно использовать как стену для скалолазания.

«Победивший проект является мощным отражением истории Ийзаку - вдохновляющим и уважающим нашу окружающую среду. Пространственные решения хороши и универсальны. Новое здание школы создаст "образовательный город", объединяющий школу, детский сад, школу отдыха, музей, стадион, игровые площадки и открытые территории школы и парка», - сказал Тауно Выхмар, мэр Алутагузе и председатель жюри.

Открытие нового здания школы в Иисаку запланировано на осень 2027 года.