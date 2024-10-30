Житель небольшой деревни обнаружил рядом со своим домом тело пожилой женщины

В 15.40 житель деревни Аруметса в волости Хяэдемеэсте сообщил в центр тревоги, что на участке рядом с его домом лежит человек.

«К сожалению, бригада скорой помощи констатировала смерть человека, это была 71-летняя женщина», - сказал Тыну Кивис, руководитель региональной группы Пярнуского отделения полиции. Он уточнил, что у полиции в этом случае нет оснований подозревать преступление.

О человеке, чья жизнь или здоровье может быть в опасности, необходимо сообщить по номеру экстренной помощи 112. «После этого вы должны действовать согласно полученным по этому номеру инструкциям», - рассказал Кивис и добавил, что причину смерти женщины в Аруметса можно будет назвать после вскрытия.