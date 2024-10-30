Россия сталкивается с проблемой смертности из-за алкоголя, люди буквально спиваются до смерти

Согласно недавно опубликованному законопроекту, алкоголь в магазинах будут продавать по будням только в течение двух часов - с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли (с 8:00 до 23:00), пишут «Ведомости».

В первоначальной версии документа предлагалось также ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники, но от этой идеи отказались.

Губернатор области Георгий Филимонов объяснил, что столь строгие ограничения обусловлены тем, что из-за алкоголя жизнь на севере России угасает. По его словам, численность населения области за последний год сократилась на 7500 человек, что сопоставимо с населением одного муниципального района. 71 процент смертей трудоспособного населения связаны с алкоголем, а число случаев алкоголизма за год увеличилось на 30 процентов.

По данным Вологдастата, на 1 января 2024 года население Вологодской области составляло 1 121 300 человек, годом ранее - 1 128 800 человек. С января по август 2024 года в регионе умерло 10 725 человек, а родилось 5502 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число умерших увеличилось на 526 человек, тогда как число родившихся сократилось на 493 человека.

При этом за последние четыре года число супермаркетов, продающих алкоголь в Вологодской области, увеличилось более чем втрое.

Согласно обзору «Ведомостей», больше всего алкоголя потребляют в Бурятии, Чукотском автономном округе, Курганской и Сахалинской областях, а также в Республике Алтай. Самыми трезвыми регионами являются Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Директор Федерального и регионального центра исследований алкогольного рынка Вадим Дробиз считает, что запреты не уменьшат употребление алкоголя. «Предложение явно направлено в первую очередь на пиар, но вызовет недовольство населения, которое считает, что их не уважают, тогда как 95 процентов потребителей алкоголя - нормальные люди», - сказал Дробиз.