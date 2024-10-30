В минувшие выходные в таллиннском водном центре Mustamäe Elamus SPA произошел инцидент, в результате которого предположительно пострадал ребенок. При этом администрация спа-центра называет эту информацию ложной.
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В только что обновленном таллиннском спа-центре предположительно травмировался ребенок
Днем в субботу в водном центре на улице Акадеэмиа-теэ в Мустамяэ произошел инцидент, у которого есть свидетели. По словам детей, ставших очевидцами последствий происшествия, на полу рядом с джакузи лежала девочка 12-13 лет. Лицо девочки имело болезненное выражение, и она плакала. Прибывшие на место инцидента медики в течение некоторого времени оказывали помощь девочке, а затем переместили ее в машину Скорой помощи на носилках.
В Скорой помощи Postimees сообщили, что в субботу в 13.26 им позвонили из спа-центра Mustamäe Elamus. Кристель Халликас, менеджер по связям с общественностью Таллиннской Cкорой помощи, сообщила, что бригада подъехала к центру уже в 13.28.