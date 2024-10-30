В только что обновленном таллиннском спа-центре предположительно травмировался ребенок

Днем в субботу в водном центре на улице Акадеэмиа-теэ в Мустамяэ произошел инцидент, у которого есть свидетели. По словам детей, ставших очевидцами последствий происшествия, на полу рядом с джакузи лежала девочка 12-13 лет. Лицо девочки имело болезненное выражение, и она плакала. Прибывшие на место инцидента медики в течение некоторого времени оказывали помощь девочке, а затем переместили ее в машину Скорой помощи на носилках.