В прошлом столетии по всей Европе было открыто несколько музеев, посвященных бывшему лидеру Советского Союза Владимиру Ленину. Основанный в 1946 году музей в Тампере остался последним из них.

Музей находится в здании, где Ленин и Сталин впервые встретились в 1905 году на тайном собрании большевиков. Его закроют для обновления 3 ноября.

Директор музея Кале Каллио сообщил AFP, что решение закрыть музей связано с тем, что его название больше не отражает ту историю, которую хотят донести до посетителей.

«Некоторые люди считают, что из-за такого названия это своего рода храм зла», - сказал он.

Фокус музея, финансируемого государством, с 2016 года сместился с личности Ленина на историю Советского Союза. Хотя музей никак не связан с Россией, его название, по словам Каллио, стало обременительным после нападения России на Украину.

«У нас много посетителей, но, например, школы сюда не приходят, потому что учителя не хотят спрашивать разрешения у родителей на посещение этого места», - объяснил он.

Каллио рассказал, что решение о переименовании музея вызвало в России недоразумения и теории заговора: «В России ходят слухи, что это еще один недружественный акт Финляндии после вступления в НАТО и что решение на самом деле было принято в Вашингтоне».

Музей откроется в феврале 2025 года под новым названием Nootti («Нота») и будет посвящен финско-российским отношениям в XX и XXI веках.

«В последние недели число посетителей побило рекорды, - отметил Каллио, - потому что все хотят успеть побывать в последнем музее Ленина перед его закрытием».