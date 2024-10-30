Финансовая инспекция (ФИ) сообщила, что злоумышленники начали рассылать мошеннические электронные письма от имени инспекции и ее руководителя Кильвара Кесслера.
Мошенники рассылают подложные письма от имени Финансовой инспекции
Как пояснила инспекция, в одном из таких писем от имени Кесслера получателей просят заполнить бланк ходатайства. Это письмо рассылают с адреса kilvar.kessler@fl-ee.com. В другом распространенном письме, которое ссылается на веб-адреса ФИ и Бюро по борьбе с отмыванием денег, людям обманным путем предлагают заплатить в «регистр отмывания денег».
ФИ подчеркивает, что в Эстонии нет такого регистра и нет обязанности регистрироваться для физических или юридических лиц. Финансовая инспекция призывает людей быть бдительными и советует не открывать эти электронные письма.