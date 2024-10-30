Мошенники рассылают подложные письма от имени Финансовой инспекции

Как пояснила инспекция, в одном из таких писем от имени Кесслера получателей просят заполнить бланк ходатайства. Это письмо рассылают с адреса kilvar.kessler@fl-ee.com. В другом распространенном письме, которое ссылается на веб-адреса ФИ и Бюро по борьбе с отмыванием денег, людям обманным путем предлагают заплатить в «регистр отмывания денег».