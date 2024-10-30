Власти волости не считают мнение жителей важным при создании морских ветропарков

По словам волостного старейшины Микка Туйска, проведение опроса не поможет жителям эффективнее реализовать свои права и не поспособствует процессу планирования. Также результаты опроса не будут юридически обязательными для составителей специального плана.

Волостная управа считает, что проведение опроса само по себе не должно быть целью. «Опрос - это средство выяснения мнения жителей по важным для волости вопросам. Его целесообразно проводить, если мнение жителей действительно необходимо для принятия решения и его нельзя узнать иным способом», - отметил Туйск.

Старейшина подчеркнул, что вопросы морских ветропарков и электросетей были отражены как в плане развития волости Сааремаа, так и в стратегии развития энергетики и климата Сааремаа, находящейся на рассмотрении собрания. «Все заинтересованные жители волости могли участвовать в подготовке этих документов», - сказал Туйск.

Тем не менее он признал, что интерес и участие жителей в обоих документах могли бы быть гораздо выше. «Нет оснований предполагать, что интерес и участие жителей в опросе будут намного больше», - добавил Туйск. Кроме того, проведение опроса потребует от волости дополнительных средств, которые, по словам старейшины, в текущих экономических условиях целесообразнее направить на выполнение основных задач волости.

Старейшина отметил, что у волостной управы есть право инициировать опрос, но решение о его проведении принимает волостное собрание.