По мнению волостной управы Сааремаа, для планируемых у берегов острова морских ветропарков и новой 330-киловольтной электролинии опрос среди населения не требуется.
Власти волости не считают мнение жителей важным при создании морских ветропарков
По словам волостного старейшины Микка Туйска, проведение опроса не поможет жителям эффективнее реализовать свои права и не поспособствует процессу планирования. Также результаты опроса не будут юридически обязательными для составителей специального плана.
Волостная управа считает, что проведение опроса само по себе не должно быть целью. «Опрос - это средство выяснения мнения жителей по важным для волости вопросам. Его целесообразно проводить, если мнение жителей действительно необходимо для принятия решения и его нельзя узнать иным способом», - отметил Туйск.
Старейшина подчеркнул, что вопросы морских ветропарков и электросетей были отражены как в плане развития волости Сааремаа, так и в стратегии развития энергетики и климата Сааремаа, находящейся на рассмотрении собрания. «Все заинтересованные жители волости могли участвовать в подготовке этих документов», - сказал Туйск.
Тем не менее он признал, что интерес и участие жителей в обоих документах могли бы быть гораздо выше. «Нет оснований предполагать, что интерес и участие жителей в опросе будут намного больше», - добавил Туйск. Кроме того, проведение опроса потребует от волости дополнительных средств, которые, по словам старейшины, в текущих экономических условиях целесообразнее направить на выполнение основных задач волости.
Старейшина отметил, что у волостной управы есть право инициировать опрос, но решение о его проведении принимает волостное собрание.