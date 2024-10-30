Ср, 30.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Власти волости не считают мнение жителей важным при создании морских ветропарков

Copy
Ветряная электростанция. Иллюстративное фото.
Ветряная электростанция. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus

По мнению волостной управы Сааремаа, для планируемых у берегов острова морских ветропарков и новой 330-киловольтной электролинии опрос среди населения не требуется.

По словам волостного старейшины Микка Туйска, проведение опроса не поможет жителям эффективнее реализовать свои права и не поспособствует процессу планирования. Также результаты опроса не будут юридически обязательными для составителей специального плана.

Волостная управа считает, что проведение опроса само по себе не должно быть целью. «Опрос - это средство выяснения мнения жителей по важным для волости вопросам. Его целесообразно проводить, если мнение жителей действительно необходимо для принятия решения и его нельзя узнать иным способом», - отметил Туйск.

Старейшина подчеркнул, что вопросы морских ветропарков и электросетей были отражены как в плане развития волости Сааремаа, так и в стратегии развития энергетики и климата Сааремаа, находящейся на рассмотрении собрания. «Все заинтересованные жители волости могли участвовать в подготовке этих документов», - сказал Туйск.

Тем не менее он признал, что интерес и участие жителей в обоих документах могли бы быть гораздо выше. «Нет оснований предполагать, что интерес и участие жителей в опросе будут намного больше», - добавил Туйск. Кроме того, проведение опроса потребует от волости дополнительных средств, которые, по словам старейшины, в текущих экономических условиях целесообразнее направить на выполнение основных задач волости.

Старейшина отметил, что у волостной управы есть право инициировать опрос, но решение о его проведении принимает волостное собрание.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх