Мутный защитник: бывший наркопреступник организует в Эстонии ярмарку оборонной промышленности

«Когда началась война между Россией и Украиной, возникла идея создать что-то не в виде пропаганды, а нечто объединяющее людей. Я видел, что они не были готовы к гражданской обороне. Мне захотелось помочь людям», – говорит организатор ярмарки Дмитрий Долгий.

Фото: Täistund»