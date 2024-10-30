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Мутный защитник: бывший наркопреступник организует в Эстонии ярмарку оборонной промышленности

Перевод: Александр Шкут
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«Когда началась война между Россией и Украиной, возникла идея создать что-то не в виде пропаганды, а нечто объединяющее людей. Я видел, что они не были готовы к гражданской обороне. Мне захотелось помочь людям», – говорит организатор ярмарки Дмитрий Долгий.
«Когда началась война между Россией и Украиной, возникла идея создать что-то не в виде пропаганды, а нечто объединяющее людей. Я видел, что они не были готовы к гражданской обороне. Мне захотелось помочь людям», – говорит организатор ярмарки Дмитрий Долгий. Фото: Täistund»

В конце ноября в Эстонии должна пройти международная ярмарка оборонной промышленности и производства в сфере безопасности, но Минобороны рекомендует воздержаться от нее, поскольку прошлое у организатора сомнительное, чтобы не сказать криминальное.

Как заявил в программе «Täistund» на Kanal 2 эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу: «Мы имеем дело с другими намерениями, чем развитие готовности Эстонии к обороне или сотрудничество в сфере оборонной промышленности».

Ожидается, что мероприятие, которое пройдет с 28 по 30 ноября в выставочном центре Eesti Näitused в Пирита, соберет топовых представителей в области обороны со всей Европы. Основное внимание уделяется национальной безопасности, государственной обороне, гражданской обороне и кибербезопасности. Приглашение получили несколько эстонских предприятий оборонной промышленности.

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