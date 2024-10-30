Мутный защитник: бывший наркопреступник организует в Эстонии ярмарку оборонной промышленности

В конце ноября в Эстонии должна пройти международная ярмарка оборонной промышленности и производства в сфере безопасности, но Минобороны рекомендует воздержаться от нее, поскольку прошлое у организатора сомнительное, чтобы не сказать криминальное.
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Как заявил в программе «Täistund» на Kanal 2 эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу: «Мы имеем дело с другими намерениями, чем развитие готовности Эстонии к обороне или сотрудничество в сфере оборонной промышленности».
Ожидается, что мероприятие, которое пройдет с 28 по 30 ноября в выставочном центре Eesti Näitused в Пирита, соберет топовых представителей в области обороны со всей Европы. Основное внимание уделяется национальной безопасности, государственной обороне, гражданской обороне и кибербезопасности. Приглашение получили несколько эстонских предприятий оборонной промышленности.