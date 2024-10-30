ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Корзина одной торговой сети резко подорожала за неделю

За неделю продуктовая корзина подешевела у четырех продавцов: в Lidl (на 3,5%), Coop (на 1,9%), Rimi (на 1,7%) и Selver (на 1,2%). Подорожали корзины в Maxima (на 10%), Grossi Toidukaubad (на 2,9%), Barbora (на 1,2%) и Prisma, хотя в последней - лишь на два цента. Стоит отметить стабильные цены в Prisma за последний месяц.