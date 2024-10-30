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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Корзина одной торговой сети резко подорожала за неделю

Перевод: Сергей Светлов
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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Свежий обзор продуктовых корзин Postimees показывает, что немецкая торговая сеть Lidl не оставила на этот раз ничего на волю случая, а цена корзины в Maxima увеличилась почти на семь евро из-за одного продукта, что означает десятипроцентное удорожание за неделю.

Разница между самой дорогой и самой дешевой корзиной увеличилась на 1,68 евро и составила 15,12 евро.

За неделю продуктовая корзина подешевела у четырех продавцов: в Lidl (на 3,5%), Coop (на 1,9%), Rimi (на 1,7%) и Selver (на 1,2%). Подорожали корзины в Maxima (на 10%), Grossi Toidukaubad (на 2,9%), Barbora (на 1,2%) и Prisma, хотя в последней - лишь на два цента. Стоит отметить стабильные цены в Prisma за последний месяц.

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