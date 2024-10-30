Автовладельцам рекомендуют перед вступлением в силу автоналога проверить свои данные

С принятием Закона о налоге на транспортные средства в Эстонии вводится так называемый годовой налог, который будет взимать МТА, и регистрационный сбор, который будет взимать Департамент транспорта.

Владельцы облагаемых налогом автотранспортных средств должны будут ежегодно платить годовой налог за зарегистрированные в дорожном регистре автомобили. Департамент транспорта предоставит налоговому ведомству основные данные, необходимые для расчета и взимания годового налога, в том числе общие данные о владельце и ответственном пользователе транспортного средства, данные для идентификации транспортного средства и технические данные транспортного средства.

Регистрационный сбор уплачивается перед первой регистрацией легковых автомобилей и фургонов в регистре транспортных средств, т.е. регистрация осуществляется, если уплачен регистрационный сбор. Регистрационный сбор необходимо уплатить и при первой смене владельца транспортного средства, уже зарегистрированного в дорожном регистре Эстонии, если ранее за это транспортное средство не было уплачено регистрационного сбора.

До конца 2024 года владельцам транспортных средств рекомендуется проверить данные о своем автомобиле в дорожном регистре, чтобы убедиться, что налоги рассчитываются на основе правильных данных. Если информация не верна, необходимо сообщить об этом в Департамент транспорта по адресу info@transpordiamet.ee.

В онлайн-среде MTA необходимо проверить свои контактные данные. Правильные контактные данные помогут выдать налоговое уведомление нужному человеку, который сможет узнать сумму налога, подлежащую уплате в новом году, порядок его расчета и своевременно оплатить его.

Департамент транспорта и Налогово-таможенный департамент совместно разместили в интернете калькулятор налога на транспортные средства. С его помощью каждый владелец транспортного средства может рассчитать годовой налог и регистрационный сбор за свой автомобиль на основании регистрационного знака или технических данных автомобиля.

Калькулятор можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента и в электронной среде Департамента транспорта. В первые дни из-за высокого интереса к новой услуге калькулятор может работать медленнее, чем обычно. В этом случае стоит повторить попытку через некоторое время.

Часто задаваемые вопросы о регистрационном сборе можно найти на сайте Департамента транспорта, а о налоге на транспортные средства - на сайте Налогово-таможенного департамента.