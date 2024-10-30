Власти Украины продлили срок всеобщей мобилизации до начала февраля 2025 года и объявили, что планируют призвать на военную службу еще 160 тысяч человек. Но сможет ли Киев реализовать эти планы?
Сможет ли Украина мобилизовать еще 160 000 бойцов
О конкретных цифрах набора рассказал 29 октября в Верховной Раде секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко. Парламент в тот день продлил сроки военного положения и всеобщей мобилизации с 10 ноября еще на 90 дней, то есть до начала февраля следующего года.
По словам секретаря СНБО, на данный момент было мобилизовано 1 млн 50 тыс. граждан Украины. В следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч. Это, как сказал Литвиненко, позволит доукомплектовать действующие части до 85% штатного расписания.
Украинские власти довольно редко оглашают запланированные показатели мобилизации. В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сказал, что военное командование настаивает на необходимости дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.
Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже уточнил, что командование не подавало запросов на конкретные объемы призыва, и что обнародовать такую информацию не следует, потому что она является военной тайной.
Уже после замены главнокомандующего, в феврале этого года, новый главком Александр Сырский заявил, что цифра в 500 тысяч потенциальных новобранцев будет существенно уменьшена.
В мае вступил в силу новый закон о мобилизации, который приняли с целью ускорить процесс привлечения украинцев в армию и существенно увеличить число новобранцев.
В первые месяцы действия нового закона, как говорят источники Украинской службы Би-би-си в структурах власти, показатели мобилизации действительно выросли кратно.
Об этом публично сказал и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. По его данным, такие темпы и объемы мобилизации полностью устраивали генштаб.
Однако с начала осени, по словам собеседника Би-би-си, ситуация изменилась: темпы призыва снова упали.
«По состоянию на сейчас они не катастрофичны, но позволяют только покрывать потери на фронте», - сказал чиновник.
«Нереальные цифры»
В начале октября британская газета Times сообщила, что Украина до конца года планирует мобилизовать 200 тысяч человек, но выполнить этот план трудно по ряду причин - в частности, из-за не слишком большого числа годных к службе мужчин призывного возраста и из-за сопротивления населения призыву.
Высокопоставленный собеседник Би-би-си из Сил обороны заверяет, что ресурсы, то есть нужное количество мужчин призывного возраста, физически пригодных к службе, на самом деле есть. Проблема - в не слишком качественной работе территориальных центров комплектования (ТЦК).
При этом, в положенный срок - с 18 мая по 16 июля - свои данные по требованию нового закона обновили почти 4,7 млн военнообязанных украинцев. Понятно, что часть из них не подлежит мобилизации из-за брони и отсрочек, но таких вряд ли больше половины.
По предварительным расчетам Минобороны, общая численность военнообязанных в Украине может составлять до 11 млн человек, то есть, выходит, что около 6 млн вообще не обновили свои данные и не сообщили ТЦК актуальную информацию о себе.
Правда, не очень понятно, как именно военное командование насчитало такое количество военнообязанных. Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, и тогда в стране насчитали 22,4 млн мужчин. Понятно, что с тех пор их число существенно уменьшилось.
По данным Государственной службы статистики, до полномасштабного вторжения на украинской территории было почти 10,2 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет - то есть тех, кто теоретически подлежит мобилизации.
Госстат делал расчеты на основе административных данных о регистрации рождений и смертей и смен места жительства. Это довольно приблизительные расчеты.
Сколько сейчас мужчин на самом деле осталось в Украине, доподлинно не известно.
В начале года газета Financial Times писала, ссылаясь на экономический комитет Верховной Рады, что под мобилизацию подпадают всего 3,7 млн из потенциально имеющихся в стране 11 млн мужчин призывного возраста. Остальные либо уже на фронте, либо имеют инвалидность, находятся за границей или забронированы критически важными предприятиями.
Высокопоставленный источник в украинской власти говорит, что оглашенные 160 тысяч - это верхняя планка, дотянуться до которой будет очень трудно.
«Это, так сказать, не реалистичные цифры, а верхняя планка - результат, к которому мы стремимся. Но далеко не факт, что действительно удастся набрать такое количество», - сказал собеседник Би-би-си.
По его словам, все, кто хотел вступить в Силы обороны, уже сделали это, а остальные военнообязанные воевать не хотят, и мобилизация идет сложно.
При этом он говорит, что эти резервы нужны не для формирования новых частей, а для того, чтобы лишь покрывать потери на фронте - и теоретически для контрнаступления ВСУ в следующем году.
На вопрос, почему было решено обнародовать размер заказа государства на новобранцев, собеседник Би-би-си ответил, что «это давно не секрет, в том числе и для России».