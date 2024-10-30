Сможет ли Украина мобилизовать еще 160 000 бойцов

Однако с начала осени, по словам собеседника Би-би-си, ситуация изменилась: темпы призыва снова упали.

«По состоянию на сейчас они не катастрофичны, но позволяют только покрывать потери на фронте», - сказал чиновник.

«Нереальные цифры»

В начале октября британская газета Times сообщила, что Украина до конца года планирует мобилизовать 200 тысяч человек, но выполнить этот план трудно по ряду причин - в частности, из-за не слишком большого числа годных к службе мужчин призывного возраста и из-за сопротивления населения призыву.

Высокопоставленный собеседник Би-би-си из Сил обороны заверяет, что ресурсы, то есть нужное количество мужчин призывного возраста, физически пригодных к службе, на самом деле есть. Проблема - в не слишком качественной работе территориальных центров комплектования (ТЦК).

При этом, в положенный срок - с 18 мая по 16 июля - свои данные по требованию нового закона обновили почти 4,7 млн военнообязанных украинцев. Понятно, что часть из них не подлежит мобилизации из-за брони и отсрочек, но таких вряд ли больше половины.

По предварительным расчетам Минобороны, общая численность военнообязанных в Украине может составлять до 11 млн человек, то есть, выходит, что около 6 млн вообще не обновили свои данные и не сообщили ТЦК актуальную информацию о себе.

Задача мобилизовать граждан в основном возложена на ТЦК. Сотрудники этих учреждений часто вынуждены забирать подлежащих мобилизации прямо с улиц. Фото: УНІАН