МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД По меньшей мере 95 человек погибли в результате наводнений в Испании

Наводнения, вызванные сильными проливными дождями и унесшие жизни по меньшей мере 95 человек, потрясли Испанию, которая, как правило, привыкла к сильным штормам.

Наводнения в провинции Валенсия, в центральных районах Куэнка и Альбасете, а также в Андалусии к среде уже унесли жизни по меньшей мере 72 человек (вечером спасатели и власти сообщили, что число погибших увеличилось до 95 человек - прим. ред.). Среди погибших есть дети, десятки человек числятся пропавшими без вести, однако масштабы разрушений еще только предстоит оценить.

Всего за восемь часов в зоне бедствия выпало больше дождя, чем обычно выпадает за целый год. В социальных сетях распространяются драматические видео, снятые людьми, оказавшимися в ловушке в затопленных домах, где они просят о помощи. Видны десятки затопленных автомобилей на улицах, целые города, погруженные в воду и грязь, закрытые дороги. Тысячи людей оказались заблокированными на автомагистралях, в торговых центрах или на работе. Десятки людей были вынуждены забираться на крыши автомобилей или заправочных станций в ожидании спасения.

Зрелище, напоминающее конец света

Буря также повлияла на общественный транспорт. Скоростной поезд, следовавший из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошел с рельсов, к счастью, обошлось без пострадавших. Были отменены поезда, курсирующие между Мадридом и Валенсией, а также между Барселоной и Валенсией. Город Валенсия на несколько часов оказался изолирован, так как почти все подъездные пути были затоплены, а более 155 000 домов остались без электричества.