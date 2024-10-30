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МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД По меньшей мере 95 человек погибли в результате наводнений в Испании

Автомобили скопились на одной из улиц Валенсии из-за наводнения. Фото: Alberto Saiz/AP/Scanpix
Перевод: Сергей Светлов
Обновлено 30 октября 2024, 21:52
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Наводнения, вызванные сильными проливными дождями и унесшие жизни по меньшей мере 95 человек, потрясли Испанию, которая, как правило, привыкла к сильным штормам.

Наводнения в провинции Валенсия, в центральных районах Куэнка и Альбасете, а также в Андалусии к среде уже унесли жизни по меньшей мере 72 человек (вечером спасатели и власти сообщили, что число погибших увеличилось до 95 человек - прим. ред.). Среди погибших есть дети, десятки человек числятся пропавшими без вести, однако масштабы разрушений еще только предстоит оценить.

Всего за восемь часов в зоне бедствия выпало больше дождя, чем обычно выпадает за целый год. В социальных сетях распространяются драматические видео, снятые людьми, оказавшимися в ловушке в затопленных домах, где они просят о помощи. Видны десятки затопленных автомобилей на улицах, целые города, погруженные в воду и грязь, закрытые дороги. Тысячи людей оказались заблокированными на автомагистралях, в торговых центрах или на работе. Десятки людей были вынуждены забираться на крыши автомобилей или заправочных станций в ожидании спасения.

Зрелище, напоминающее конец света

Буря также повлияла на общественный транспорт. Скоростной поезд, следовавший из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошел с рельсов, к счастью, обошлось без пострадавших. Были отменены поезда, курсирующие между Мадридом и Валенсией, а также между Барселоной и Валенсией. Город Валенсия на несколько часов оказался изолирован, так как почти все подъездные пути были затоплены, а более 155 000 домов остались без электричества.

«Вчера был худший день в моей жизни», - заявил мэр города Утьель в провинции Валенсия Рикардо Габальдон в среду в эфире национальной телекомпании RTVE. В городе пропали несколько человек. «Мы оказались в ловушке, как крысы. Машины и мусорные контейнеры плыли по улицам. Вода поднялась до трех метров», - добавил Габальдон.

«Я впервые вижу нечто подобное, - сказала молодая женщина по имени Йерай журналистам в Валенсии. - Моей бабушке 89 лет, и она никогда не видела ничего подобного».

Спасатели ищут пропавших без вести людей в Летуре, провинция Альбасете, 30 октября.
Спасатели ищут пропавших без вести людей в Летуре, провинция Альбасете, 30 октября. Фото: Manu/EPA/Scanpix

Члены семей пропавших людей находятся в отчаянии и просят власти помочь в поисках. «В последний раз я говорила с сыном вчера вечером. Он сказал мне, что вода доходит ему до пояса. С тех пор я ничего о нем не слышала», - рассказала в среду плачущая женщина информационному агентству EFE.

40-летняя учительница из Альхемеси Ноэлия Оливарес призналась, что никогда не видела таких наводнений. «Бурая вода все больше проникала через окно. Телефоны перестали работать, не было интернета, и в воздухе стоял сильный запах бензина, вероятно, от затопленных машин. Электричества тоже не было», - рассказала она.

Министерство обороны направило в зону бедствия передвижные морги, поскольку опасаются, что под слоем грязи могут быть найдены еще тела погибших. Более тысячи военнослужащих армии и военно-воздушных сил, а также несколько вертолетов были мобилизованы для проведения спасательных и эвакуационных работ.

«Мы оказались в ловушке, как крысы. Машины и мусорные контейнеры плыли по улицам. Вода поднялась до трех метров», - заявил мэр города Утьель в провинции Валенсия Рикардо Габальдон.

Правительство созвало кризисный комитет, к которому присоединился премьер-министр Педро Санчес, вернувшийся из Индии. Он пообещал оказать помощь пострадавшим. «Мы не оставим вас одних, - заявил он, обращаясь к народу. - Будьте очень осторожны и избегайте ненужных поездок».

По словам Санчеса, Испания за последние годы пережила немало природных и санитарных чрезвычайных ситуаций, в том числе пандемию коронавируса, шторм Филомена в январе 2021 года и извержение вулканов на Канарских островах в том же году. Все эти события, по его словам, показали лучшие стороны испанского народа.

Король Испании Филипп VI выразил соболезнования семьям погибших и пропавших без вести, сказав, что его сердце разбито из-за наводнений и их жертв. «Я посылаю всем пострадавшим силы, мужество и всю необходимую поддержку», - сказал монарх.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола также выразила солидарность с пострадавшими от разрушительных наводнений и подтвердила, что Европа готова помочь Испании, учитывая масштабы катастрофы.

Члены испанского подразделения по чрезвычайным ситуациям помогают пострадавшему в муниципалитете Мира провинции Куэнка.
Члены испанского подразделения по чрезвычайным ситуациям помогают пострадавшему в муниципалитете Мира провинции Куэнка. Фото: Alvaro Del Olmo/EPA/Scanpix

Осенние бури случались в Испании и в предыдущие годы, но они не были такими разрушительными, как нынешние. Национальное метеорологическое агентство Испании (Aemet) сообщило, что интенсивность шторма связана с феноменом «холодной капли», когда холодный воздух перемещается осенью над теплой морской поверхностью, и поднимающийся теплый и влажный воздух создает обильные и мощные дождевые облака. Одной из причин силы шторма является необычно теплое в это время Средиземное море.

«В последние годы такие явления становятся более экстремальными и причиняют серьезный ущерб», - рассказала испанская физик и метеоролог Мар Гомес газете La Vanguardia.

Эксперты считают, что «холодные капли» стали самым опасным погодным явлением для средиземноморского побережья Испании, сравнимым по воздействию с тропическими ураганами. По словам климатолога и бывшего президента Испанской ассоциации географов Хорхе Ольсина, такие штормы могут сопровождаться более интенсивными дождями, чем ураганы в Карибском море или тайфуны в Азии, хотя их скорость ветра ниже.

Некоторые эксперты считают, что нынешний шторм является дополнительным доказательством климатических изменений: если раньше подобные бури происходили примерно раз в 15 лет, то теперь - уже каждые пять лет.

Позднее предупреждение

По словам пострадавших, система оповещения сработала недостаточно хорошо, так как активировалась слишком поздно - лишь во вторник в 20:00, когда многие только возвращались с работы домой. Система предупреждений на мобильные телефоны, внедренная по всей Европе, в Испании развивается медленнее, чем в других странах, отметил климатолог Хорхе Ольсина. По его мнению, в регионах с высоким риском, особенно на побережье Средиземного моря, ситуация должна измениться. «Уже в понедельник жители должны были получить предупреждение на свои телефоны», - считает он.

Хотя ожидается, что к четвергу ситуация должна улучшиться, в восьми автономных регионах сохраняется штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В трех из них - Андалусии, Кастилья-Ла-Манче и Каталонии - установлен оранжевый уровень опасности, что означает значительный риск. Согласно данным испанской Национальной метеорологической службы, в четверг шторм, вероятно, продолжит движение к северо-востоку Пиренейского полуострова, особенно в сторону Каталонии.

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