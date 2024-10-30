Финансовая комиссия получила 66 предложений о поправках к проекту госбюджета

«Финансовая комиссия рассмотрит поступившие предложения о поправках и сформирует мнение к заседанию во вторник на следующей рабочей неделе. При принятии решений по предложениям мы будем учитывать соответствие содержания поправок целям, поставленным в бюджете, и предложенные источники покрытия», - отметила председатель Финансовой комиссии Аннели Аккерманн.

Она объяснила, что к поправкам, которые предполагают снижение доходов, увеличение или перераспределение расходов, инициатор обязан приложить финансовые расчеты, где будут указаны источники дохода, необходимые для покрытия расходов. Предложения также не должны приводить к увеличению дефицита государственного бюджета.

Аккерманн пояснила, что в ходе обсуждений внимание будет сосредоточено на выполнении поставленных в бюджете целей. Приоритетами являются стабильность государственных финансов; экономия государственных средств и сокращение бюджетного дефицита; обеспечение комплексной обороны государства и поддержка экономики.

По словам заместителя председателя Финансовой комиссии Андрея Коробейника, важно обеспечить, чтобы планы по сокращению расходов дополнительно не усугубили ситуацию с экономикой Эстонии. Он отметил, что Эстония занимает второе место в мире по длительности экономического спада; на первом месте по этому показателю - Гаити.

Коробейник сказал, что члены комиссии должны со всей серьезностью рассмотреть предложения о поправках, нацеленные на облегчение ситуации людей, находящихся под угрозой бедности, восстановление государственных инвестиций и, таким образом, обеспечение роста экономики. «Важно, чтобы у этих предложений были корректные источники покрытия», - подчеркнул он.

В 2025 году общий объем доходов в государственном бюджете составит 17,7 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом 2024 года доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, то есть на 5,2%. Общий объем расходов в 2025 году составит 18,2 миллиарда евро, что на 0,6 миллиарда евро, то есть на 3,5% больше, чем в 2024 году; общий объем инвестиций за год вырос на 9,4%, с 0,8 миллиарда евро до 0,9 миллиарда евро.

Налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8% ВВП, что на 0,7% выше, чем в 2024 году.

Номинальный дефицит государственного бюджета в 2025 году сохранится на уровне 3% ВВП, то есть позволит обеспечить выполнение Маастрихтского правила о сбалансированности бюджета. Ввиду существенного повышения расходов на безопасность и социальную защиту долговая нагрузка государства вырастет на порядка 930 миллионов евро, до 24,3% ВВП.

Финансовая комиссия начнет рассмотрение поправок к инициированному правительством проекту закона о государственном бюджете на 2025 год на заседании 5 ноября.