Эксперт: экономия на расходах за электроэнергию и отопление может привести к убыткам вместо выгоды

Для предотвращения плесени Сихт рекомендует поддерживать температуру в помещении на уровне 21-22 градусов, а также регулярно проветривать комнаты и поддерживать их сухими.

Как предотвратить появление плесени в арендованной квартире?

По словам Сихт, в этом помогут меры профилактики и открытое общение. «Во-первых, арендодатель должен объяснить арендатору, как часто нужно проветривать помещения, на какой температуре держать теплый пол, когда использовать кухонную вытяжку, как правильно поддерживать чистоту и т. д.», - рекомендует она.

«Во-вторых, если в помещении есть проблемы с вентиляцией, арендодатель обязательно должен предупредить об этом арендатора. В старых домах обычно нет современных принудительных вентиляционных систем, поэтому жителям необходимо регулярно проветривать помещения самостоятельно», - уточняет Сихт.

«Лучше всего открыть окна и двери в нескольких комнатах на несколько минут, чтобы воздух мог свободно перемещаться, не понижая температуры в помещениях. Открыть лишь одно окно недостаточно, - добавляет она. - Для профилактики плесени стоит регулярно чистить поверхности, подверженные ее образованию, с особым вниманием к ванной и кухне. Сразу вытирать влажные поверхности и материалы, где может скапливаться влага».

Зимой также актуальна проблема замерзания труб

«В зимний период наряду с плесенью часто встречается проблема замерзания труб, что обычно происходит из-за неопытности арендаторов. Многие арендаторы ранее не жили в домах с печным отоплением и не знакомы с его особенностями», - объясняет она.

Сихт приводит пример, когда арендодатель сдавал квартиру с печным отоплением и радиаторами в некоторых комнатах. «Арендатор недостаточно часто топил печь и избегал использования радиаторов, чтобы сэкономить. В результате, отключив электричество в электрощитке при выезде, он допустил замерзание труб, а после их оттаивания квартиру затопило», - рассказывает Сихт.

«Печи с дровяным отоплением требуют регулярного использования для поддержания тепла и предотвращения замерзания труб. Зимой печь иногда нужно топить дважды в день. Здесь снова важно, чтобы арендодатель объяснил арендатору, как правильно обращаться с жильем с печным отоплением», - подчеркивает Сихт.

«Арендаторы часто не понимают, что в доме с печным отоплением нужно регулярно топить даже те комнаты, которые не используются ежедневно. Кроме того, во избежание замерзания труб, рекомендуется оставить тепловой насос или радиатор включенным, если планируется длительное отсутствие дома», - добавляет юрист Rendin.