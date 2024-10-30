Начало отопительного сезона побуждает многих арендаторов и арендодателей к более бережливому подходу. Однако опыт аренды через платформу Rendin показывает, что в ряде случаев меры экономии могут привести к негативным последствиям.
Эксперт: экономия на расходах за электроэнергию и отопление может привести к убыткам вместо выгоды
Юрист Rendin Лия Сихт отмечает, что прошлой зимой они часто сталкивались с такими случаями, как появление плесени и замерзание труб. «Многие из этих ситуаций были вызваны стремлением арендаторов сэкономить на электроэнергии или отоплении», - комментирует она.
Хотя плесень - это проблема не только зимнего периода, экономия на отоплении может создать благоприятную среду для ее появления, особенно при повышении уровня влажности в помещении осенью. «Так как плесень - это не только неудобство, но и угроза для здоровья, людям важно знать, как она образуется и как ее предотвратить», - объясняет Сихт.
Плесень любит влажную и плохо вентилируемую среду
По словам Сихт, идеальные условия для плесени - это плохая изоляция и отсутствие циркуляции воздуха. «Плесень может появиться даже в результате обычных бытовых действий, например, если не использовать вытяжку при готовке или не проветривать ванную после душа», - приводит она примеры из практики.
«В одном случае арендатор отключил полы с подогревом и вентиляцию в ванной, чтобы сэкономить на счетах за электричество и отопление. Кроме того, он не проветривал комнаты каждый день и держал дверь ванной закрытой после принятия душа, из-за чего плесень распространилась из ванной по всей квартире», - рассказывает Сихт.
Она добавляет, что были случаи, когда отопление устанавливали ниже рекомендованного уровня, чтобы сократить расходы: «Слишком низкая температура также способствует образованию плесени, особенно в старых домах, где присутствуют дополнительные факторы риска, такие как старые конструкции и неблагоприятные погодные условия, например, дождливая и ветреная погода».
Для предотвращения плесени Сихт рекомендует поддерживать температуру в помещении на уровне 21-22 градусов, а также регулярно проветривать комнаты и поддерживать их сухими.
Как предотвратить появление плесени в арендованной квартире?
По словам Сихт, в этом помогут меры профилактики и открытое общение. «Во-первых, арендодатель должен объяснить арендатору, как часто нужно проветривать помещения, на какой температуре держать теплый пол, когда использовать кухонную вытяжку, как правильно поддерживать чистоту и т. д.», - рекомендует она.
«Во-вторых, если в помещении есть проблемы с вентиляцией, арендодатель обязательно должен предупредить об этом арендатора. В старых домах обычно нет современных принудительных вентиляционных систем, поэтому жителям необходимо регулярно проветривать помещения самостоятельно», - уточняет Сихт.
«Лучше всего открыть окна и двери в нескольких комнатах на несколько минут, чтобы воздух мог свободно перемещаться, не понижая температуры в помещениях. Открыть лишь одно окно недостаточно, - добавляет она. - Для профилактики плесени стоит регулярно чистить поверхности, подверженные ее образованию, с особым вниманием к ванной и кухне. Сразу вытирать влажные поверхности и материалы, где может скапливаться влага».
Зимой также актуальна проблема замерзания труб
«В зимний период наряду с плесенью часто встречается проблема замерзания труб, что обычно происходит из-за неопытности арендаторов. Многие арендаторы ранее не жили в домах с печным отоплением и не знакомы с его особенностями», - объясняет она.
Сихт приводит пример, когда арендодатель сдавал квартиру с печным отоплением и радиаторами в некоторых комнатах. «Арендатор недостаточно часто топил печь и избегал использования радиаторов, чтобы сэкономить. В результате, отключив электричество в электрощитке при выезде, он допустил замерзание труб, а после их оттаивания квартиру затопило», - рассказывает Сихт.
«Печи с дровяным отоплением требуют регулярного использования для поддержания тепла и предотвращения замерзания труб. Зимой печь иногда нужно топить дважды в день. Здесь снова важно, чтобы арендодатель объяснил арендатору, как правильно обращаться с жильем с печным отоплением», - подчеркивает Сихт.
«Арендаторы часто не понимают, что в доме с печным отоплением нужно регулярно топить даже те комнаты, которые не используются ежедневно. Кроме того, во избежание замерзания труб, рекомендуется оставить тепловой насос или радиатор включенным, если планируется длительное отсутствие дома», - добавляет юрист Rendin.