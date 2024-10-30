Государство инициирует спецпланировку по усилению высоковольтной сети Таллинна

В качестве предварительного условия для реализации проекта Estlink 3 между Эстонией и Финляндией в районе Таллинна должна быть построена высоковольтная сеть, которая позволит увеличить пропускную способность между восточным и западным регионами эстонской электросети.

В волости Раэ, недалеко от озера Юлемисте, необходимо будет построить новую высоковольтную подстанцию, которая обеспечит Таллинн дополнительной электроэнергией. Для этого потребуется усилить сеть электропередач от подстанции Кийза до подстанции Арукюла.

В планируемом комплексе планируется построить воздушные линии 110 кВ и выше, трансформаторные подстанции 110 кВ и выше и другие объекты, связанные с линией электропередачи.

Поскольку кабель Estlink 3 будет проложен в море между Эстонией и Финляндией, а выход кабеля на сушу планируется на северо-западе Эстонии, соответствующие соединения до подстанции в Ристи должны быть рассмотрены в государственной специальной планировке, для которого Elering в настоящее время готовит заявку.

Elering возьмет на себя расходы по подготовке государственной специальной планировки, включая расходы на проведение необходимых исследований, а также расходы на стратегическую оценку воздействия на окружающую среду и соответствующие воздействия, связанные с реализацией плана.

Территория, которую охватит государственная специальная планировка, расположена в муниципалитетах Саку, Кийли, Раэ и Раазику в Харьюском уезде. Площадь территории планирования составляет около 64,71 кв. км. Ожидается, что подготовка государственной специальной планировки займет от двух до трех лет.