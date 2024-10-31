На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире специалист отдела выплаты возмещений Департамента социального страхования Кадри Томингас.

Фрагмент беседы:

– Почему с 2025 года выплаты пенсий и соцпособий могут задерживаться?

– С нового года пенсии и другие соцпособия будут выплачиваться 5-го числа каждого месяца только в том случае, если эта дата выпадает на рабочий день. Если же 5-е число приходится на выходные или национальные праздники, то выплата будет произведена в течение двух следующих рабочих дней (когда 5-е число выпадет на субботу, деньги поступят на счет к 8-му числу; если за выходными последуют праздники, пенсию перечислят еще позже – прим.ред.).

В 2025 году 5-е число выпадает на субботу или воскресенье четырежды: в январе, апреле, июле и октябре. Таким образом, выплаты будут задержаны четыре раза в течение года (раз в квартал – прим.ред.).

Отсрочка выплат также распространяется на другие социальные пособия, которые поступают 5-го числа. Новые правила не повлияют на выплату семейных пособий, которые перечисляются на счета в другой день, то есть 8-го числа.

– Почему Департамент соцстрахования меняет сроки выплат? В чем польза для государства?

– Надо признать, что наша система назначения и выплаты пенсий немного устарела. Автоматическая проверка данных невозможна.