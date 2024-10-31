С нового года перечисление пенсий и соцпособий раз в квартал будет задерживаться. Почему изменен порядок выплат? Как будут вычитать налоги с пенсий?
Пенсии начнут поступать с задержкой: Департамент соцстрахования экономит на сверхурочных чиновников (1)
На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире специалист отдела выплаты возмещений Департамента социального страхования Кадри Томингас.
Фрагмент беседы:
– Почему с 2025 года выплаты пенсий и соцпособий могут задерживаться?
– С нового года пенсии и другие соцпособия будут выплачиваться 5-го числа каждого месяца только в том случае, если эта дата выпадает на рабочий день. Если же 5-е число приходится на выходные или национальные праздники, то выплата будет произведена в течение двух следующих рабочих дней (когда 5-е число выпадет на субботу, деньги поступят на счет к 8-му числу; если за выходными последуют праздники, пенсию перечислят еще позже – прим.ред.).
В 2025 году 5-е число выпадает на субботу или воскресенье четырежды: в январе, апреле, июле и октябре. Таким образом, выплаты будут задержаны четыре раза в течение года (раз в квартал – прим.ред.).
Отсрочка выплат также распространяется на другие социальные пособия, которые поступают 5-го числа. Новые правила не повлияют на выплату семейных пособий, которые перечисляются на счета в другой день, то есть 8-го числа.
– Почему Департамент соцстрахования меняет сроки выплат? В чем польза для государства?
– Надо признать, что наша система назначения и выплаты пенсий немного устарела. Автоматическая проверка данных невозможна.
Специалистам приходится всё контролировать вручную. И для того, чтобы не пришлось оплачивать чиновникам сверхурочную работу по субботам и воскресеньям, придется отодвинуть сроки выплаты пенсий.
Если до сих пор чиновникам платили сверхурочные за обработку данных к 5-му числу, то теперь нас обязали сократить расходы.
– Сколько вы сэкономите за счет отсрочки пенсионных выплат?
– Экономия составит 21 000 евро в год. Это годовая зарплата одного специалиста.
– Почему зарплату госслужащим можно выплачивать вовремя – в конце месяца, а пенсии – к 5-му числу нельзя?
– Причина в том, что пенсии выплачиваются наперед – в начале месяца за весь предстоящий период, а чиновники получают свою зарплату в конце месяца за минувший период.
– Скольких человек коснется отсрочка выплат?
– Это затронет примерно 325 000 получателей, из которых 310 000 человек получают пенсию по старости.
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