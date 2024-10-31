С нового года перечисление пенсий и соцпособий, согласно закону, может задерживаться. Почему изменен порядок выплат? Как будут вычитать налоги с пенсий? Сколько процентов возьмут с первого евро, и сколько еще – с превышающей безналоговый минимум суммы?
Студия Postimees: грядут изменения в расчете и выплате пенсий?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист отдела выплаты возмещений Департамента социального страхования Кадри Томингас. Следите за беседой в 13:00!
- С 2025 года меняются правила выплаты пенсий и соцпособий. Почему узаконены отсрочки?
- В чем польза для государства? Сколько средств это позволит сэкономить?
- Изменятся ли условия доставки пенсий на дом?
- Как отразится на пенсиях повышение подоходного налога и не облагаемого налогом минимума?
- Как будут вычитать налоги? Сколько придется отдать получателю средней пенсии?
- Какая сумма добавится к пенсии после апрельской индексации?
- Что меняется по части досрочных пенсий?
- Сможет ли досрочный пенсионер работать, получая пенсию?
- Сколько видов пенсий имеется в Эстонии?
- В минувшем году почти 30 000 одиноких пенсионеров лишились дополнительного пособия в 200 евро. Сократится ли круг получателей в этом году?