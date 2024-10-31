Студия Postimees: грядут изменения в расчете и выплате пенсий?

С нового года перечисление пенсий и соцпособий, согласно закону, может задерживаться. Почему изменен порядок выплат? Как будут вычитать налоги с пенсий? Сколько процентов возьмут с первого евро, и сколько еще – с превышающей безналоговый минимум суммы?