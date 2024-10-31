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НКО Slava Ukraini сообщило о прекращении деятельности

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Добровольцы НКО Slava Ukraini.
Добровольцы НКО Slava Ukraini. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Эстонская некоммерческая организация Slava Ukraibi, созданная в 2022 году для оказания волонтерской помощи Вооруженным силам Украины за счет добровольных пожертвований, объявила в четверг о прекращении своей деятельности в связи с отсутствием финансовых средств, пишет Rus.ERR.

Согласно сообщению НКО, ликвидация организации будет оформлена в конце года; в период с ноября по декабрь будут доведены до конца ранее начатые проекты.

«Решение о прекращении деятельности организации вызвано иссякшими пожертвованиями. Хотим поблагодарить всех, кто был с нами в сложный период и поддерживал нас. С вашей помощью мы смогли помочь тысячам людей и спасти жизни украинских военных», - сказала исполнительный директор НКО Slava Ukraini Ану Вилтроп.

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