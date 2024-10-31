НКО Slava Ukraini сообщило о прекращении деятельности

Согласно сообщению НКО, ликвидация организации будет оформлена в конце года; в период с ноября по декабрь будут доведены до конца ранее начатые проекты.

«Решение о прекращении деятельности организации вызвано иссякшими пожертвованиями. Хотим поблагодарить всех, кто был с нами в сложный период и поддерживал нас. С вашей помощью мы смогли помочь тысячам людей и спасти жизни украинских военных», - сказала исполнительный директор НКО Slava Ukraini Ану Вилтроп.