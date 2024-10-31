Эстонская некоммерческая организация Slava Ukraibi, созданная в 2022 году для оказания волонтерской помощи Вооруженным силам Украины за счет добровольных пожертвований, объявила в четверг о прекращении своей деятельности в связи с отсутствием финансовых средств, пишет Rus.ERR.
НКО Slava Ukraini сообщило о прекращении деятельности
Согласно сообщению НКО, ликвидация организации будет оформлена в конце года; в период с ноября по декабрь будут доведены до конца ранее начатые проекты.
«Решение о прекращении деятельности организации вызвано иссякшими пожертвованиями. Хотим поблагодарить всех, кто был с нами в сложный период и поддерживал нас. С вашей помощью мы смогли помочь тысячам людей и спасти жизни украинских военных», - сказала исполнительный директор НКО Slava Ukraini Ану Вилтроп.