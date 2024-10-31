Цирк уверенно вышел в финал, Трибунцов едва не установил национальный рекорд

Цирк стартовал на дистанции 400 м вольным стилем – на двух предыдущих этапах на этой дистанции но был близок к рекорду Эстонии (3.40.95). В Сингапуре он вышел в финал со временем 3:44,16 и это было пятое время.

«Место в финале обеспечено, и это было самое главное сегодня утром, - прокомментировал Цирк после предварительного заплыва. - Очень контролируемое плавание, все известные пловцы действовали так же. В финале хотелось бы провести тактически грамотное выступление, что могло бы принести время, близкое к личному рекорду».

Самым быстрым в предварительных заплывах на 400 м стал Киран Смит, действующий чемпион мира (3,41,21). Следующие после него места – со второго по седьмое, уместились в 0,41 секунды. Второе лучшее время показал олимпийский чемпион Дункан Скотт (3.43.98), а третье – Бен Годеманс (3.44.08).

Ральф Трибунцов, занявший 11-е место на дистанции 50 м вольным стилем на этапе в Шанхае и первым оставшийся без финала в Инчхоне, теперь отлично выступил и вышел в финал.

30-летний пловец показал самое быстрое время по итогам трех этапов - 21,39, что лишь на доли секунды отстает от его личного национального рекорда 21,22. В предварительных заплывах лишь двое пловцов проплыли быстрее 21 секунды. Самым быстрым был Нилс Корстанье (20,89), за ним последовал Дилан Картер (20,96), с кем Трибунцов тренировался во время учебы в университете в США.

Финал на дистанции 400 м вольным стилем у Цирка начнется в 12:41 по эстонскому времени, у Трибунцова – в 13:38.