У жителей Эстонии опустели кошельки: продажи одежды, бытовой техники и стройматериалов продолжают снижаться

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в сентябре на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, где за год объем продаж сократился на 6%.

«Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 10%, объем продаж уменьшился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы», -уточнила Пихлак.

Кроме того, объем продаж уменьшился на 9% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 3% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги).

Объем продаж увеличился на 5% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, на 3% у аптек и магазинов косметических товаров и на 1% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не в магазинах, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах.