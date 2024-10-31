У жителей Эстонии опустели кошельки: продажи одежды, бытовой техники и стройматериалов продолжают снижаться

По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 839 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж сократился на 4%.
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Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в сентябре на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, где за год объем продаж сократился на 6%.
«Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 10%, объем продаж уменьшился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы», -уточнила Пихлак.
Кроме того, объем продаж уменьшился на 9% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 3% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги).
Объем продаж увеличился на 5% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, на 3% у аптек и магазинов косметических товаров и на 1% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не в магазинах, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах.
Объем продаж у продовольственных магазинов по сравнению с тем же месяцем прошлого года уменьшился на 4%. В сентябре объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, возобновил рост и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 3%. «Влияние на рост объема продаж у этих предприятий оказало снижение цен на моторное топливо», — объяснила Пихлак.
В сентябре объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с августом на 5%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.
За первые девять месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%.
Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.
Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.