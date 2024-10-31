Почему от наводнений в Испании погибло так много людей? Испанцы обвиняют местные власти и изменение климата

По последним данным, из-за мощных ливней и последовавших паводков на востоке Испании погибли по меньшей мере 95 человек.

При этом служба гражданской обороны выдала предупреждение об опасности только в четверть девятого вечера во вторник, когда многие населенные пункты уже были затоплены.

«Масштаб этой трагедии поднимает вопрос, не было ли население оповещено слишком поздно: Гражданская оборона разослала предупреждения, когда паводки уже затопили города», - гласит заголовок на сайте ведущей испанской газеты El Mundo.

Наводнение в Валенсии. Фото: EPA

Газета отмечает, что сотни людей провели ночь со вторника на среду в промышленных зонах или в машинах на дорогах, потому что к вечеру дороги уже оказались перерезаны потоками воды.

«Меня, как мэра, никто не предупредил, что река Магре может выйти из берегов. А она залила город водой, занесла грязью и мусором», - пожаловался мэр городка Алькульдия Андреу Салом.

С другой стороны, как считает климатолог из Университета Аликанте Хорхе Ольсина, метеорологическая служба Испании ясно предупредила людей, что им следует оставаться дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

«Но люди хотят продолжать жить обычной жизнью, даже когда получают "красное" предупреждение», - сказал Ольсина в эфире радиостанции Cadena Ser.

наводнение в Валенсии Фото: EPA

Некоторые граждане обвиняют власти провинции Валенсия в том, что они экономили на спасательной службе.