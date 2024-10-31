Дебаты вокруг 25 000 евро. Эта субсидия – честь для спортсмена или же его просто используют?

«Однажды, в начале прошлого десятилетия, у меня возникло ощущение, что мы продаемся слишком дешево - когда наши лиги по игре с мячом продавали названия своих лиг. Одна из них продала название за сумму, составлявшую половину месячной зарплаты канцлера. Тогда у меня возникло ощущение, что это явно ниже рыночной цены. Что касается спортсменов, то в настоящее время не происходит никакого порабощения или чего-то вроде получения спортсменов за бусинки.

Логично, что вы можете предложить молодому спортсмену рекламировать вас за одну цену, а спортсмена класса А - за другую. С чего мы говорим о Paf - они хотят отдать 25 тысяч. Как это можно сделать?

Один из вариантов: разослать письма федерациям: представьте своих спортсменов, которые могли бы подать заявку на стипендию. Или другой вариант: вы делаете его умнее и его немного шире. разумеется, в процессе вы представляете и свою компанию, но при этом привлекаете внимание и к спортсменам, которые получат стипендию.

Если бы эти деньги были просто вложены в маркетинг, то они не дошли бы до спорта. Нынешний окончательный результат заключается в том, что один спортсмен получит стипендию в размере 25 000 евро, что с точки зрения ЭOK является довольно большой суммой. В лучшем случае бюджет топового спортсмена составляет где-то 150 000 евро, а у молодого спортсмена около 25 000 на подготовку в течение года. Скорее, это разумный подход», - сказал он.

Кроме того, Суклес отметил, что эстонский спорт во многом поддерживается от души.

«Это может звучать банально, но это спонсорство не имеет большой маркетинговой ценности: мол, вложим в спортсмена десятки тысяч и эти деньги вернутся. Не вернутся. В Эстонии не вернутся. Swedbank вообще вкладывает в рынок Балтии, но оттуда тоже средства не возвращаются Маркетинг, основанный на ценности, не работает в спорте, потому что здешний рынок слишком мал», - сказал он.