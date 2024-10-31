В октябре букмекерская компания Paf запустила кампанию, в рамках которой спортсменам предлагается подать заявку на спонсорский контракт на сумму 25 000 евро. Однако в свете этого в обществе возникла дискуссия об этичности вложения денег в спорт.
Дебаты вокруг 25 000 евро. Эта субсидия – честь для спортсмена или же его просто используют?
В рамках кампании Paf предлагает профессионалам и любителям всех видов спорта снять динамичное видео продолжительностью до одной минуты, в ходе которого они представятся и объяснят, почему именно они должны стать спортсменами Paf. Жюри выберет 20 финалистов, которые пройдут на тур народного голосования, главным призом которого станет спонсорский контракт на сумму 25 000 евро.
Однако в понедельник вечером актер Хенрик Кальмет опубликовал в социальных сетях пост в связи с этой кампанией, в котором критикует инициативу.
«Paf умело организовал масштабную рекламную кампанию, которая, по адекватной оценке, стоила бы гораздо больше, чем предложенные 25-30 000 долларов, но превратила ее в спонсорство. Таким образом, Paf наслаждается позитивным и бесплатным освещением кампании на телевидении и в печатных СМИ, оставляя о себе впечатление как об искреннем стороннике спорта, но на самом деле цинично эксплуатируя недостаточное финансирование нашей спортивной системы», - написал он.
«Ознакомившись со спонсорскими контрактами некоторых спортсменов, я, к сожалению, вынужден признать, что зачастую это очень далеко от простой поддержки спорта и спортсмена, то есть маркетинговые задачи, возложенные на спортсмена, превышают объем поддержки, если адекватно оценивать рынок. Это не поддержка, а покупка очень дешевой рекламы», - добавил Калвет.
Эту же тему обсуждали в среду утром в программе Vikerraadio Vikerhommik, гостем которой стал многолетний генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Сийм Суклес, уходящий в октябре в отставку. Он не считает, что спортсмены продают себя слишком дешево или позволяют себя использовать.
«Однажды, в начале прошлого десятилетия, у меня возникло ощущение, что мы продаемся слишком дешево - когда наши лиги по игре с мячом продавали названия своих лиг. Одна из них продала название за сумму, составлявшую половину месячной зарплаты канцлера. Тогда у меня возникло ощущение, что это явно ниже рыночной цены. Что касается спортсменов, то в настоящее время не происходит никакого порабощения или чего-то вроде получения спортсменов за бусинки.
Логично, что вы можете предложить молодому спортсмену рекламировать вас за одну цену, а спортсмена класса А - за другую. С чего мы говорим о Paf - они хотят отдать 25 тысяч. Как это можно сделать?
Один из вариантов: разослать письма федерациям: представьте своих спортсменов, которые могли бы подать заявку на стипендию. Или другой вариант: вы делаете его умнее и его немного шире. разумеется, в процессе вы представляете и свою компанию, но при этом привлекаете внимание и к спортсменам, которые получат стипендию.
Если бы эти деньги были просто вложены в маркетинг, то они не дошли бы до спорта. Нынешний окончательный результат заключается в том, что один спортсмен получит стипендию в размере 25 000 евро, что с точки зрения ЭOK является довольно большой суммой. В лучшем случае бюджет топового спортсмена составляет где-то 150 000 евро, а у молодого спортсмена около 25 000 на подготовку в течение года. Скорее, это разумный подход», - сказал он.
Кроме того, Суклес отметил, что эстонский спорт во многом поддерживается от души.
«Это может звучать банально, но это спонсорство не имеет большой маркетинговой ценности: мол, вложим в спортсмена десятки тысяч и эти деньги вернутся. Не вернутся. В Эстонии не вернутся. Swedbank вообще вкладывает в рынок Балтии, но оттуда тоже средства не возвращаются Маркетинг, основанный на ценности, не работает в спорте, потому что здешний рынок слишком мал», - сказал он.