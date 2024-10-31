На данный момент цена Enefit Power составляет 73,7МВт/ч. Цена для конечного потребителя рассчитывается с учетом надбавки от Narva Soojusvõrk. Размер надбавки представители Soojusvõrk сообщат совсем скоро. По закону новую цену обязаны сообщить за месяц до ее вступления в силу.

Если сейчас нарвитяне платят около 90 евро, то уже этой зимой, в январе, могут начать платить по 120-130 евро за МВт/ч - точная сумма будет зависеть от Narva Soojusvõrk. Rus.Postimees пытался связаться с членом правления Narva Soojusvõrk Павлом Рушелюком, но он был недоступен.

Департамент конкуренции выставил для компании Enefit Power следующее условие: если 11-й резервный энергоблок Балтийской электростанции будет запущен, тогда энергетики будут обязаны вернуть прежнюю предельную цену на теплоэнергию - 73,7 евро за МВт/ч.

Но депутат Нарвского горсобрания и бывший мэр города Катри Райк считает, что запуск резервного блока - это утопия. «Это невозможно. Этот блок никто не откроет, потому что он законсервирован, а открыть его заново стоит несколько миллионов евро. При этом сланцевая энергия на рынок не поступает», - считает депутат.

«За три года наша цена за отопление скакнула с самой дешевой в Эстонии до самой дорогой, и для людей это огромный удар, особенно для пенсионеров. Может быть, пока слишком громко называть это социальной катастрофой, однако, ситуация очень на это похожа», - сказала Райк.

По мнению Райк, вопросами отопления надо было начать заниматься очень давно. Но даже если сейчас озаботиться поиском новых решений, на это уйдет не менее двух с половиной лет.

На сегодняшний день отопление в Нарве стоит дороже, чем в любом другом городе Эстонии. Например, в Таллинне цена за тепло для конечных потребителей составляет 92,5 евро за МВт/ч, в Кохтла-Ярве и Йыхви - 76,6 евро за МВт/ч, в Пярну - 116,4 евро за МВт/ч, в Тарту - 104,7 евро за МВт/ч .

Все цены указаны уже с учетом налога с оборота.