Таллиннскому аэропорту грозят денежные потери из-за утраты монополии на обслуживание пассажиров

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта еще до коронакризиса превысил три миллиона человек, в связи с чем государство по правилам ЕС должно было провести конкурс на оказание таких услуг как регистрация и организация прохода пассажиров на рейс, а также прием и погрузка багажа в самолеты.