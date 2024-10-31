Пассажиропоток Таллиннского аэропорта еще до коронакризиса превысил три миллиона человек, в связи с чем государство по правилам ЕС должно было провести конкурс на оказание таких услуг как регистрация и организация прохода пассажиров на рейс, а также прием и погрузка багажа в самолеты.
Таллиннскому аэропорту грозят денежные потери из-за утраты монополии на обслуживание пассажиров
Победителем этого конкурса стала компания с 75-летней историей Aviapartner, работающая в 53 аэропортах в семи европейских странах, пишет Rus.ERR.
«Договор с ней уже заключен, и с большой вероятностью она уже в следующем году начнет работать в Таллиннском аэропорту», - сказал председатель правления столичной воздушной гавани Рийво Тувике, отметив, что до настоящего времени эти услуги оказывала исключительно дочерняя фирма аэропорта - Tallinn Airport GH.
«Будет давление и на маржу [прибыли]. Мы сами полагаем, что воздействие будет довольно существенным, но точный порядок цифр назвать очень сложно», - сказал Тувике, все же предположив, что речь идет примерно о миллионе евро в год.